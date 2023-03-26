Из Италии вернется российское оборудование несостоявшейся миссии «ЭкзоМарс-2022»

Роскосмос и Европейское космическое агентство (ЕКА) разработали план взаимного возврата оборудования миссии «ЭкзоМарс-2022». В Италии уже началась подготовка к возвращению российской материальной части, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Запуск к Марсу автоматической межпланетной станции «ЭкзоМарс-2022», состоящей из европейского перелетного модуля, российского десантного модуля с посадочной платформой и европейским марсоходом, планировался в сентябре 2022 года.

Статья по теме: Марс: места хватит всем

«Для подготовки к возвращению российской материальной части (десантный модуль с посадочной платформой и научные приборы) на предприятии Thales Alenia Space Italy в Турине (Италия) проводятся необходимые работы с участием российских специалистов», — уточнили в госкорпорации.

В Роскосмосе также сообщили, что совместно с РАН прорабатывают возможность исследований Марса с другими иностранными партнерами, с учетом задела, созданного в рамках «ЭкзоМарс-2022».

В госкорпорации напомнили, что в марте 2022 года ЕКА приостановило сотрудничество с Роскосмосом по миссии «ЭкзоМарс-2022», а в июле объявило о его полном прекращении и предложило организовать взаимный возврат оборудования. Предложения Роскосмоса о запуске к Марсу автоматической межпланетной станции в «астрономическое окно» 2024 или 2026 годов ЕКА категорически отвергло.

