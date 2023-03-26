Эксперт: Пекин создает прокитайский лагерь стран с участием России

Украинский кризис – это скорее неожиданный вызов для Китая. Китай всеми возможными способами демонстрировал, что это не его история, он ничего не знал и участвовать в этом не собирался. Более того, представляется, что Пекин не желал и дополнительного обострения отношений с США по российскому фактору.

Однозначно принять нашу позицию он не может. Во-первых, Пекин неоднократно высказывался по поводу необходимости соблюдения суверенитета независимых государств (любая форма включения новых территорий в состав государства для Пекина не приемлема, т.к. у него у самого есть проблемы с Тайванем, Тибетом, Синьцзяном, т.е. признавая референдум, например, в Крыму, по идее Пекин должен признать и результаты референдума, например, на Тайване об образовании государства Тайвань в случае проведения такого).

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Во-вторых, для реализации своих среднесрочных и долгосрочных социально-экономических целей (2025, 2035 и 2049 годы) Китаю необходимо продолжение участия в глобализации и мировой экономике (прежде всего, рынки сбыта в США и ЕС), и если уж США и ЕС не помогали, то хотя бы не особо мешали этому. Отсюда опасение санкций.

Да, Пекин делает ставку на внутреннее потребление, но это процесс, растянутый во времени, поэтому по возможности нужно максимально долго избегать серьезного обострения с США и ЕС, в т.ч. и по российскому фактору.

В-третьих, мне видится, что у КНР своя собственная стратегическая игра с США, в которой Пекин использует и фактор России – т.е., конечно, с определенными ограничениями, можно сказать так, что это не мы используем Китай в противостоянии с США, а Пекин использует нас в стратегическом соперничестве с Вашингтоном.

Вместе с тем, Пекин, учитывая ограничения, о которых я написал выше, делает максимум от него зависящее чтобы поддержать нас, т.к. ослабление России ударит по нему самому. Мы сильнейший и главнейший партнёр (козырь) в его противостоянии с США.

Вместе с тем, Пекин посылал Вашингтону сигналы о готовности к переговорам при условии, что США не будут пересекать красных черт (Тайвань, власть КПК и внутренняя политика). Вашингтон не захотел (не знаю почему, может окончательно решили, что нужно оставаться первой державой в мире и соответственно зачем переговариваться – нужно максимально ослаблять соперника. Кстати, может такое решение Вашингтона идет от неуверенности в своей победе и поэтому американцы начали резервировать за собой европейский рынок сбыта и пытаться переносить производство к себе, чтобы остаться экономической метрополией даже в случае, если не удастся одержать безоговорочную победу над Китаем).

Ну а Китай, для страхования внешнеполитических рисков в случае окончательного провала попыток договориться и потери американского и европейского рынков, наконец начал формировать свою собственную зону экономического доминирования или прокитайскую группу стран с сильнейшим полюсом Россией.

С Европой Китай продолжает попытки нормализовать экономическое сотрудничество и обезопасить его будущее. Пекин намекает: вы самостоятельный игрок для нас, отделенный от политики США. Видимо не особенно надеясь на успех в Европе, активизировал сотрудничество с Россией. При этом на других направлениях также ведет себя активно: страны Центральной Азии, Восточной Европы, Африки и Латинской Америки. В целом страхуется, формируя под себя рынки сбыта, если будет складываться окончательная биполярность (естественно с оговорками и ограничениями, скорее, биполярность на первом уровне – США и Китай и полицентричность на втором ЕС, Россия и другие центры).

Для меня интересно то, что Китай, видимо, решил заняться реальным формированием прокитайского лагеря стран. Ранее, на мой взгляд, он не особенно в этом был заинтересован, делая ставку на глобализацию и углубление своего участия в мировой экономике. Видимо, поняв, что традиционные лидеры (США, ЕС, Япония и др.) не планируют пускать его в сферы высокого передела в глобальном масштабе решил, что без своего блока не обойтись и приступил к его созданию.

Россия, объективно, один из лидеров этого блока по совокупной мощи (численность населения, научный потенциал и др.). А без создания блока, по моему мнению, Китай не может, если стоит задача модернизации экономики и дальнейшего повышения уровня жизни населения, то, необходимо производить более дорогую продукцию. Встает вопрос, а куда её продавать: США и ЕС закрываются, а в Африка и ЦА еще не предъявляет такого спроса на высокотехнологичные и дорогие товары. Остается Россия и частично страны Восточной Европы (Восточная Европа тоже может закрыться, а ЛА далеко и сильное американское влияние). Ну частично Ближний Восток может потреблять что-то из китайского хайтека (правда, не все страны БВ богатые, да и население не очень большое). Отсюда и желание продвинуть юань в качестве средства платежа: страховка от американских санкций, фактически субсидирование своей собственной экономики и в конечном счете создание юаневого финансового блока (правда еще есть ограничения, например, закрытый счет операций).

По каким направлениям можно ожидать серьезного продвижения в экономическом и технологическом взаимодействии России и Китая? В экономическом – расширение двусторонней торговли. России необходим частично заместить оборудование и товары, которые теперь нельзя купить на Западе и перенаправить экспорт энергоносителей.

По поводу научно-технического сотрудничества у меня есть опасения – Китаю для дальнейшего социально-экономического развития необходимо становиться метрополией и обеспечивать свое лидерство в т.ч. и в науке.

Получается, что Китай должен или сосредотачивать у себя научные компетенции, технологии или как минимум жестко контролировать их передачу. Поэтому сотрудничество в НИОКР, конечно, возможно, но скорее всего только в тех сферах, где Китай еще не является лидером по сравнению с Россией, а таких сфер не так уж и много.

Плюс, Китай все-таки пока еще делает ставку на продажу своей высокотехнологичной продукции на мировом рынке. Отсюда вопрос, как сотрудничать с какой-либо российской инновационной компанией, если она находится под санкциями.

Например, проект CR929 – проблема и в нашем незначительном вкладе в проект, и в необходимости передать технологии в Китай, и вероятные проблемы из-за санкций при продаже китайского самолета на мировом рынке при использовании российских компонентов, и в получении иностранных компонентов для самолета если в нём участвуют российские подсанкционные компании.

При строительстве реакторов, например, в Китае, правда, как и в других странах, действует требование о локализации производства, т.е. масштаб поставок высокотехнологичного оборудования из России в Китай в сфере АЭС снижается.