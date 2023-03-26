Минобороны сообщило об успехах на Донецком направлении спецоперации

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128-ми районах спецоперации. Только на Донецком ее направлении были уничтожены более двухсот украинских военнослужащих, польская самоходная артиллерийская установка «Krab» и две американские РЛС, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы "Мста-Б", боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении, по его словам, противник потерял более 70-ти человек, боевую бронированную машину и четыре пикапа, а в районе поселения Лукьянцы Харьковской области был поражен склад боеприпасов 127-й бригады теробороны. На Красно-Лиманском направлении были ликвидированы около 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Пречистовки и Угледара ДНР и Малиновки Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30. На Херсонском направлении были ликвидированы до 20-ти украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация» и одна артиллерийская система М777 производства США.

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, российские средства ПВО перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и 14 украинских беспилотников. Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 404 самолета, 225 вертолетов, 3587 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8415 танков и других боевых бронированных машин, 1073 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9126 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

