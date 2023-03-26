На воздушном шаре через Ледовитый океан: Конюхов установил очередной мировой рекорд

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта РФ Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре, пролетев за два дня 2 540 км из Кировска Мурманской области до Хатанги Красноярского края. Максимальная высота полета составила 5 820 метров, максимальная скорость 109 км в час, сообщается в Telegram-канале Конюхова.

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«Стартовав ранним утром 24 марта в Кировске Мурманской области, аэростат на высоте от 3 до 6 км прошел через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края. Преодолев плато Путорана, известное суровыми погодными условиями, 26 марта в 03:24 по мск аэростат «ФосАгро» совершил ювелирную посадку на взлетно-посадочную полосу аэродрома Хатанга, расположенного на территории Красноярского края, на 72 градусе северной широты», — говорится в сообщении.

Предыдущий мировой рекорд беспосадочного перелета на воздушном шаре принадлежал японскому пилоту Мичио Канда, который в 1994 году пролетел 2 366 км.

Полет Конюхова был уникален еще и тем, что он впервые в истории прошел над морской акваторией в высоких северных широтах. Тепловой аэростат с открытой корзиной пролетел над двумя морями Северного Ледовитого океана – Баренцевым и Карским. Кроме того, это был самый продолжительный полет на тепловом аэростате за Полярным кругом – всю дистанцию он проходил в коридоре 67 – 72 градусов северной широты.

«Использовали кислород для дыхания. Ночь была очень холодной. Лютый мороз. На каждом пилоте по два комбинезона и они не спасают… Работа в корзине идет в режиме нон стоп. Еще ничего не ели горячего с момента старта, не получалось и нет возможности», — писал Конюхов в первые сутки полета.

Генеральным партнером экспедиции выступила компания «ФосАгро». По ее заказу был изготовлен уникальный аэростат, объем оболочки которого составляет 12 тыс. кубометров, что делает его самым большим за всю историю отечественного воздухоплавания.