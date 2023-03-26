Ожидаемая продолжительность жизни россиян рекордно выросла

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2022 года увеличилась до 72,76 года против 70,1 года в 2021-м. Годовой прирост стал максимальным с начала 1990-х годов (+2,66 года). Он произошел после двухлетнего спада на фоне пандемии коронавируса, когда в 2020 году продолжительность жизни упала на 1,8 года, а в 2021-ом — еще на 1,4 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

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В современной истории РФ этот показатель ранее никогда не демонстрировал годовой прирост более чем на 1,3 года (в 2006 и 1996 годах). Однако ожидаемая продолжительность жизни еще не вернулась к доковидным значениям: в 2019 году она достигала рекордных 73,34 года.

Самые высокие темпы роста показателя по итогам прошлого года зафиксированы в Саратовской области (+3,79 года, до 72,87), Татарстане (+3,65 года, до 74,93), Москвеа (+3,64 года, до 78,19), Рязанской (+3,59 года, до 72,2) и Липецкой областях (+3,55 года, до 72,13). По данным Федеральной службы госстатистики, наибольшая продолжительность жизни прогнозируется для жителей Москвы (78,19 лет), Дагестана (78,29) и Ингушетии (78,37). Наименьшая — в Амурской области (68,2), Тыве (67,14) и на Чукотке (66,27).

Оценки Росстата оказались более оптимистичными, чем предварительные данные властей. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2022 году ожидаемая продолжительность жизни выросла до 72,6 года, а министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил о приросте этого показателя на 1,8 года по сравнению с 2021 годом, то есть до 71,9 лет.

Как указано на сайте Росстата, этот показатель характеризует число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из некоторого гипотетического поколения при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.