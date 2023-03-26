«Татнефть» приобрела шинный завод Nokian Tyres во Всеволжске

ПАО «Татнефть» стало владельцем 100% уставного капитала шинного завода Nokian Tyres (ООО «Нокиан Тайерс») во Всеволожске Ленинградской области. Кроме того, компания получила 100% в ООО «Хакка Инвест», занимающемся арендой и управлением недвижимым имуществом Nokian Tyres, сообщает «Интерфакс».

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Соответствующие изменения в сведения о юрлице, по данным ЕГРЮЛ, внесены 24 марта.

Финская компания Nokian Tyres объявила об уходе из РФ в середине 2022 года, в октябре стало известно, что компания продает свои российские активы «Татнефти». Стороны подписали соответствующее соглашение, сделка тогда оценивалась в 400 млн евро.

В феврале ФАС РФ одобрила ходатайства «Татнефти» о приобретении у Nokian Tyres 100% долей в уставных капиталах ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина». Правительственная комиссия РФ по контролю за иностранными инвестициями также одобрила эту сделку, ограничив допустимую цену до 23,05 млрд рублей. В итоге в середине марта Nokian Tyres сообщила о получении от «Татнефти» 285 млн евро.

Завод во Всеволожске мощностью 17 млн шин в год работает с сентября 2005-го, в 2021-ом примерно 80% легковых шин Nokian Tyres было произведено в России, направление «Россия и Азия» обеспечило около 20% чистых продаж компании.

