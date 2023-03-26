В Киреевске Тульской области произошел взрыв

На одной из улиц города Киреевска Тульской области произошел взрыв, в результате которого два человека получили осколочные ранения. Источник взрыва неизвестен, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района. По данным Комитета по региональной безопасности региона, в настоящий момент угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

«Взрыв прозвучал в 15:19, двое пострадавших — 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая [помощь] на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города — на улице Дорожников, 29», — сообщили в ЕДДС.

Состояние пострадавших не тяжелое, их не стали госпитализировать. Кроме того, повреждения получили три многоквартирных дома, в них были выбиты стекла, и четыре хозяйственные постройки.

«На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. По поручению губернатора Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия», — сообщили в Комитете по региональной безопасности Тульской области.

