В Курске совместно с белорусами начнут производить материал для подгузников

Курское предприятие «Союзтекстиль-СТ» и белорусский Оршанский льнокомбинат уже в текущем году запустят совместное производство нетканых материалов. В инвестпроект по импортозамещению полотна спанлэйс, который является основой для производства подгузников, гигиенических изделий и средств индивидуальной защиты, будет вложено 1,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства Курской области.

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«Импортозамещающий инвестпроект стоимостью 1,5 млрд рублей стартует на площадке в Курске. В ближайшее время с помощью финансирования Федерального фонда развития промышленности будет закуплено оборудование и начнется выпуск полотна спанлэйс. Этот материал раньше практически полностью завозили из-за рубежа», — сообщили в пресс-службе.

Руководство курского предприятия посетило Витебскую область, где была подписана дорожная карта по развитию сотрудничества с Оршанским льнокомбинатом. Кроме того, власти Курска планируют открыть в городе фирменный магазин белорусского комбината, который имеет почти 100-летнюю историю.

