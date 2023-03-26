В ООН указали на дискриминацию Украинской православной церкви

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о ситуации на Украине с 1 августа 2022-го по 31 января 2023 года, в одном из разделов которого указаны факты дискриминации в отношении Украинской православной церкви (УПЦ). В частности, речь идет о принятых властями Украины антицерковных законопроектах и применении так называемых мер безопасности СБУ, сообщается на сайте Московского патриархата.

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«СБУ провела обыски (некоторые из них назвала "мерами безопасности") в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях и другом имуществе Украинской православной церкви в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской области», — говорится в докладе.

Кроме того, сотрудники СБУ «допрашивали нескольких священнослужителей с применением полиграфа». Священнослужителям УПЦ вынесено по меньшей мере три подозрения по статьям Уголовного кодекса, двое подозреваемых находятся под круглосуточным домашним арестом.

«Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено тем, что действия государства в отношении Украинской православной церкви могут носить дискриминационный характер. УВКПЧ также напоминает о необходимости обеспечить, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались полным спектром применимых прав на справедливое судебное разбирательство», — резюмируется в докладе.

В январе к руководству ООН обратился предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий с просьбой обратить внимание на грубейшее нарушение права на свободу совести и вероисповедания на Украине, которое состоит в нарушении прав и дискриминации православных христиан.