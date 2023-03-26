В России создали бизнес-версию ChatGPT

Российская IT-компания Sistemma запустила функциональный аналог ChatGPT на русском языке — модель искусственного интеллекта SistemmaGPT. Она работает на российских серверах и адаптирована для представителей бизнеса и пользователей из РФ, сообщили РИА Новости в компании.

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«Sistemma, российская IT-компания по анализу, моделированию и обработке данных, на базе собственных разработок и результатов исследований Стэнфордского университета создала отечественный аналог ChatGPT. Модель искусственного интеллекта SistemmaGPT работает на российских серверах и адаптирована для представителей бизнеса и пользователей из России», — сообщили в компании.

Уточняется также, что SistemmaGPT может работать и на английском, и на русском языках. Модель может анализировать большие объемы данных, находить инсайты, общаться с клиентами в виде виртуального помощника, создавать персонализированную систему рекомендаций, автоматически обрабатывать заказы и входящие звонки, отвечать на электронные письма и работать с пользователями в соцсетях.

По мнению разработчиков, SistemmaGPT предназначена в первую очередь для интеграции в рабочие процессы коммерческих и государственных структур. Ее тестирование уже доступно для бизнеса. В компании также добавили, что сейчас ведут работы над созданием модели, обрабатывающей изображения и видео. Система сможет решать сложные визуальные задачи, включая распознавание, анализ и подсчет объектов. Бета-тестирование новой функции планируется начать в июне.

