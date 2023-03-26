«На нынешнем историческом этапе интересы России и Китая в значительной степени совпадают»

Визит Си Цзиньпина в Москву

Визит Председателя Си в Россию — это показательная демонстрация весомости принятого обеими сторонами тезиса о том, что отношения Москвы и Пекина самоценны и не подвержены влиянию извне. Китай исходит и будет исходить из своих интересов. Переживать из-за этого не следует. Лучше порадоваться тому, что на основе оценки интересов мы можем прогнозировать будущее развитие российско-китайских связей. На нынешнем историческом этапе интересы двух стран в значительной степени совпадают.

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Если бы современный Китай зависел от западных рынков, капиталов и технологий так же сильно, как это было в конце 1990- начале 2000-х годов, такого уровня поддержки с китайской стороны Россия бы не увидела. Трамп начал «торговую войну» против Китая в расчете на то, что Пекин даст слабину и пойдет на уступки ради сохранения экономических выгод от сотрудничества с США. Эти надежды Вашингтона не сбылись.

Китай понял, что больше не сможет получать дивиденды от участия в экономической глобализации в обмен на негласное признание политического лидерства Запада. Антисоветская сделка 1972 года Мао Цзэдуна и Никсона за минувшие полвека себя исчерпала. Она больше не может служить фундаментом китайско-американского сотрудничества.

С другой стороны, можно вообразить сценарий альтернативной истории, в котором постсоветская Россия осуществила мечту о «вхождении в европейский дом». В этом случае ее стремление поддержать столкнувшийся с американским давлением Китай было бы намного слабее, чем сегодня. Вопрос не в том, возможно ли было подобное развитие событий. Куда важнее то, что эта перспектива многие годы тревожила китайских аналитиков, предупреждавших о «неустойчивости» и «ненадежности» колеблющейся между Востоком и Западом России. И эти страхи тормозили процессы сближения двух стран не меньше, чем опасения испортить отношения с Западом.

Начавшаяся в конце прошлого десятилетия китайско-американская «торговая война» вкупе с нынешними беспрецедентными по размаху западными антироссийскими санкциями убедили Китай в том, что пассивное ожидание смягчения курса администрации США не только бесполезно, но и пагубно. «Старые добрые времена» в отношениях с Америкой вернуть невозможно. Китаю предстоит к середине нынешнего столетия завершить модернизацию в неблагоприятных внешних условиях уже без западной поддержки. А это означает, что заинтересованность в партнерстве с Россией является долгосрочным приоритетом Китая.