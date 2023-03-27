Акции дня: акции «Аэрофлота» взлетели после отчета

В лидеры торгов на Мосбирже в понедельник, 27 марта вышли акции авиакомпании «Аэрофлот». За день котировки выросли на +11,35% до 32,97 рублей за бумагу.

Интерес трейдеров к бумагам усилился после публикации операционной отчетности. В прошлом году компания публиковала только квартальные итоги.

«Анализ данных операционной отчетности говорит о росте пассажиропотока относительно 2021 г. и 2022 г., однако, еще не достиг допандемийных метрик. Но рынку важна динамика, и она явно улучшается. На конец месяца назначен и Совет директоров компании с вопросом о распределении прибыли. Скорее всего, пока никакой прибыли нет, поэтому и рассчитывать на дивиденды не стоит», - считают аналитики «БКС Мир инвестиций.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +2,06% до 2440,68 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,47% до 1001,94 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:48 мск составила 77,71 долларов за баррель (+4,18%). Российская валюта укреплялась – 76,53 руб. за доллар.