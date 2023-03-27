Биткоин может сильно удивить

Одним из немногих бенефициаров банковского кризиса стала главная криптовалюта – биткоин, куда сейчас инвесторы, переставшие доверять банкам, вкладывают свои деньги. В этом году он уже вырос почти на 70%, и это, скорее всего, далеко не предел. Эксперты считают, пишет CNBC, что рост главной криптовалюты продолжится. Причем, по мнению главного стратега криптобиржи Gemini Маршалла Берда, он может в 2023 году даже протестировать отметку в 100 тыс. долларов за одну криптомонету. Напомним, действующий рекорд равен 68990,9 доллара и был установлен в ноябре 2021 года. За год с небольшим, до начала текущего года, он рухнул почти на 60%.

«Думаю, в этом году биткоин установит рекорд»,- делает прогноз Берд.

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По его словам, если биткоину удастся подняться до действующего рекорда, то по плечу будет и стотысячный рубеж. Правда, для этого ему придется взлететь почти на 270%!

Положительный прогноз относительно биткоина, хотя и более скромный у технического директора Tether Паоло Ардойно. По его мнению, биткоин в этом году подрастет до 69 тыс. долларов.

Причина нынешнего взлета главной криптовалюты очевидна. Это, конечно же, крах Silicon Valley Bank и большие проблемы у Silvergate Capital и Signature Bank. Поскольку эти банки активно работали и с биткоином, то многие ожидали от него нового обвала. Он же рванул в противоположном направлении и резко пошел вверх благодаря своему альтернативному статусу традиционной банковской системе.

Вот уже много лет сторонники биткоина считают его «цифровым золотом», «надежной гаванью», которая даст инвесторам безопасное убежище в самый разгар бури.

Еще одна причина рывка биткоина – надежды на то, что банковский кризис ослабит решимость и способность руководства ФРС продолжать политику агрессивного увеличения ключевой ставки. Если это произойдет, то популярность рисковых активов, к которым в полной мере относятся криптовалюты, конечно, резко усилится.

Споры о том, каких высот достигнет в 2023 году биткоин, всерьез начались 17 марта, после того, как известный инвестор и бывший технический директор Coinbase Баладжи Шринивасан предложил пари на 2 миллиона долларов, что через три месяца биткоин будет стоить не менее 1 миллиона долларов. Пари он предложил одному пользователю Twitter, который, в свою очередь, предложил поспорить на 1 млн долларов, что в США не будет гиперинфляции.

Шринивасан уверен, что в США начнется гиперинфляция, доверие к доллару исчезнет, после чего как целые государства, так и физические лица и компании начнут покупать огромные объемы биткоинов. Для того, чтобы стоить 1 млн долларов, биткоину необходимо взлететь приблизительно на 3600%!

Конечно, с прогнозом Шринивасана о биткоине за 1 млн долларов в середине июня большинство экспертов не согласны. По мнению Берда, например, для того, чтобы приблизиться к миллиону, биткоину понадобятся 10 лет.

Ардойно тоже считает, что если биткоин достигнет 1 млн долларов, то это произойдет после какого-нибудь чрезвычайного события в экономике. По его мнению, это должно быть что-то из разряда краха американской экономики.

