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«Черное золото» увидело светлые перспективы

Глеб Баранов
27 марта 2023, 23:03

Цены на нефть показали в понедельник самый быстрый прирост за пять месяцев. На прекращение ее экспорта из Курдистана наложились заявления России о сокращении добычи и надежды рынка на то, что банковский кризис в США удастся купировать

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