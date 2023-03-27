«Черное золото» увидело светлые перспективы

Вечером в понедельник цены на нефть Brent прибавляли более 4,4%, а на WTI – более 5,4%, достигая $78,42 и $73,1 за баррель соответственно. Это самые высокие темпы роста котировок «черного золота» с начала ноября прошлого года.

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