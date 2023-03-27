Вечером в понедельник цены на нефть Brent прибавляли более 4,4%, а на WTI – более 5,4%, достигая $78,42 и $73,1 за баррель соответственно. Это самые высокие темпы роста котировок «черного золота» с начала ноября прошлого года.
«Черное золото» увидело светлые перспективы
Цены на нефть показали в понедельник самый быстрый прирост за пять месяцев. На прекращение ее экспорта из Курдистана наложились заявления России о сокращении добычи и надежды рынка на то, что банковский кризис в США удастся купировать
Piqsels
Реклама
Новости партнеров