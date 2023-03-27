Газ почувствовал запах весны

Биржевые цены на газ в Европе по итогам пятничных торгов снизились более чем на 5% и остановились чуть выше 460 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Прайм». Ценовой минимум пятницы составил 452,7 доллара (-7%), максимум — 484,6 доллара (-0,4%), а цена закрытия — 460,5 доллара (-5,4%). В то же время в США газ подешевел на 1,98 доллара, или на 48,25% с начала 2023 года.

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За последние полгода цена на природный газ от своего максимума снизилась на 75%, подсчитали в БКС Экспресс. Падение спроса со стороны европейского рынка, теплая зима, начало сезонного снижения в США, локдауны в КНР и общий спад накала вокруг энергетического кризиса обвалили котировки. При этом заполненность хранилищ Европейского союза и Великобритании снизилась с максимальных уровней, хотя с точки зрения исторической перспективы они остаются довольно высокими — 55,8% на текущий момент.

Вместе с тем, в Европе уже сегодня начали задумываться о том, каким будет следующий газовый сезон. Как передает радио Sputnik, Германия следующей зимой может остаться без газа, из-за чего компаниям и домохозяйствам придется еще больше сократить потребление голубого топлива, заявил в интервью Financial Times глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

По его словам, энергетический кризис в стране еще не закончился, и многое зависит от того, будет ли следующая зима такой же теплой, как прошедшая.

«Опасность нехватки газа все еще существует. Это во многом зависит от того, будем ли мы продолжать ограничивать использование газа и обеспечивать диверсификацию поставок в Германию», — сказал чиновник.

Зимний спрос падает, летний — приближается

Цены на газ в Европе на базисе TTF за истекший период понизились до 464 долл. за 1000 кубометров под влиянием сезонного снижения потребления и валютного фактора, указывает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на 25 марта подросли до 56%. Закачка газа в хранилища ЕС впервые с начала января 2023 года превысила темпы отбора, что ознаменовало начало завершения отопительного сезона.

Президент энергетического регулятора Германии сообщил тем не менее, что не может исключить аварийную ситуацию с поставками газа зимой 2023/24 годов. В качестве факторов риска он упомянул холодную погоду, недостаточное количество мер по экономии газа и проблемы с терминалами по приему СПГ.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) в прошедший период понизилась до 2,216 долл./mmbtu (79,3 долл. за 1000 кубометров). Это произошло по мере снижения потребления из-за весеннего потепления, сокращения экспортных мощностей и высоких запасов газа. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 17 марта оставались на 36,1% выше уровня прошлого года и на 22,7% выше уровня за последние пять лет. FERC утвердила поправку, которая изменяет запланированное расширение Cameron LNG, исключая планы по строительству пятой линии.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM подросла до 13,355 долл./mmBTU или до 478 долл. за 1000 кубометров, реагируя на рост спроса в регионе. Индийские компании закупили три партии СПГ с поставкой вапреле по цене около 12 долл./mmBTU в рамках подготовки к летнему увеличению спроса на электроэнергию. India Oil объявила тендер на поставку 8 партий СПГ в период с июня 2023 года по май 2024 года на первый терминал СПГ на восточном побережье Индии.

«Приближение весны неминуемо снижает потребление газа на отопление, а высокий уровень накопленных запасов снижает потребность в их пополнении. Однако, снижение цен уже начало приводить к сокращению предложения и росту спроса, что поддержит рынок в среднесрочной перспективе. Также не стоит забывать про сезонный рост спроса летом, а значит, можно ожидать восстановление цен с июня-июля 2023 года», — считает Оксана Лукичева.

Цены в ожидании отчетов

Спрос на газ и его цена в Европе практически перестали снижаться после достижения на прошедшей неделе отметки 420 долл. за 1000 кубометров — минимума с лета 2021 года. То есть, поясняет аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв, до уровней, которые ниже не только тех, которые наблюдались до энергетического кризиса 2022 года, но и ниже допандемийных. По словам эксперта, практически закончилось и действие паники на финансовых рынках в связи с банковским кризисом, приведшее, в частности, к снижению нефтяных цен до 70 долл. за баррель Brent. Все эти факторы уже отработаны котировками. Нефть, к примеру, подрастает в начале новой недели к 75,5 долл.

Следует отметить, что относительная дешевизна газа после падения цен делает его всё более выгодным для производственного использования по сравнению с иными видами топлива, считает эксперт. По данным МЭА, потребление газа предприятиями в Европе в 2022 году снизилось на 20%, и это составило почти половину общего рекордного падения потребления в прошлом году. Но теперь МЭА предполагает восстановление спроса только в промышленности на 10% в 2023 году. Оно началось прежде всего с нефтеперерабатывающей и химической отраслей.

Заметная роль в увеличении спроса принадлежит и восстанавливающемуся после ковида Китаю, и в целом азиатским странам, обращает внимание аналитик. Эти факторы заставляют и МЭА, и энергетические ведомства в Европе предупреждать, что потребность в «голубом топливе» в течение текущего года может вновь привести к его нехватке в осенне-зимнем сезоне — особенно в случае холодной погоды.

Перечисленные обстоятельства способствуют уходу цены газа от «дна». Понедельник 27 марта открылся некоторым повышением — с 458 долл. к уровням в районе 470 долл.

В течение недели, помимо перипетий банковского кризиса, на котировки могут влиять следующие события и статистика. Во вторник — выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая почти наверняка коснется среди прочего перспектив денежной политики регулятора. В среду — данные по запасам нефти в США, действующие на нефтяные цены. В четверг — ежемесячный отчёт ЕЦБ и данные по ВВП США в IV квартале. Предполагается, что рост этого показателя сократился до 2,7% по сравнению с 3,2% в предыдущем периоде. Это может рассматриваться как дополнительный аргумент против повышения ставки ФРС США, что было бы позитивно для спроса и цен на сырье. В пятницу выйдут данные по потребительской инфляции в еврозоне и в США.

В течение недели, ожидает Владимир Ковалёв, наиболее вероятно сохранение цены в техническом диапазоне 440-500 долл. за 1000 куб. м.