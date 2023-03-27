Германия рискует остаться из-за общенациональной забастовки без общественного транспорта

Рано утром в понедельник, 27 марта, в Германии началась крупная забастовка работников транспорта. Забастовка угрожает парализовать, сообщает Reuters, общественный транспорт всей ФРГ и аэропорты. Происходит она на фоне высокой инфляции, больно ударившей главную европейскую экономику.

Переговоры по предотвращению общенациональной забастовки велись вплоть до ее начала, но закончились безрезультатно. Профсоюзы утверждают, что повышение зарплаты – «вопрос выживания» для тысяч рабочих, а представители бизнеса считают требования бастующих «абсолютно чрезмерными».

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Забастовка, которая согласно плану должна была начаться сразу после полуночи и продлиться весь понедельник, последняя из серии акций протеста рабочих и профсоюзов по всей Европе, поразившей главные экономики континента. Рабочие недовольны ростом цен на энергию и продукты питания, которые резко снижают их уровень жизни.

Германия, экономика которой много лет больше всех остальных европейских стран зависела от дешевого газа из России, особенно сильно пострадала от высокой инфляции. Сейчас инфляция в ФРГ превышает средний уровень инфляции в зоне евро.

Рост потребительских цен в феврале превысил прогнозы экономистов и достиг 9,3% в годовом выражении. Цены взлетели на большинство продуктов питания и аренду жилья.

«(Поэтому) добиться существенного повышения зарплат стало самым настоящим вопросом жизни и смерти для миллионов немцев»,- комментирует сложную обстановку по всей Германии Франк Вернеке, глава профсоюза «Верди».

Еще хуже обстановка в соседней Франции, которая уже второй месяц, с января 2023 года, охвачена мощными забастовками и акциями протеста, направленными против пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона, по которой возраст выхода на пенсию увеличивается с 62 до 64 лет и при этом отменяются все льготы. В ФРГ, однако, чиновники подчеркивают, что немецкие забастовки носят исключительно экономический характер и касаются только повышения зарплат.

Профсоюз «Верди» представляет интересы почти 2,5 млн работников общественного сектора, в который входит и общественный транспорт и аэропорты. Руководство профсоюза, защищает интересы почти четверти миллиона (230000) работников железных дорог Deutsche Bahn (DBN.UL), а также автобусных компаний.

Лидеры профсоюза «Верди» требуют увеличения зарплат на 10,5%, что означает рост ее в среднем по отрасли на 500 евро в месяц. EVG хочет выбить для своих членов еще более крупное повышение зарплаты – на 12%, что монетизируется в увеличение месячной зарплаты как минимум на 650 евро.

Официальный представитель Deutsche Bahn назвал вчера забастовку «абсолютно чрезмерной, безосновательной и необязательной». Работодатели также предупреждают, что повышение зарплат транспортников приведет к росту тарифов и налогов.

