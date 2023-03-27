Иранские седаны начнут продавать в России с июня

Иранская компания SAIPA представит на российском рынке три модели: компактный седан Saina, хетчбэк Quik и флагманский седан Shahin. Стоить они будут в диапазоне от 1 млн до 1,7 млн рублей, в продаже должны появиться с 1 июня, сообщает Autonews.ru.

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Как сообщили на пресс-конференции бренда, Saina и Quik созданы на платформе X200, которая является глубоко модернизированной версией ходовой Ford Festiva/Mazda 121 образца 1986 года. Автомобили имеют атмосферный 1,5-литровый двигатель мощностью 87 л.с. SAIPA Shahin построен на платформе Toyota B и оснащен турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 112 л.с. Все модели SAIPA предлагаются как с механическими, так и с автоматическими коробками передач.

В компании «Бест-моторс», которая будет заниматься в РФ продажами автомобилей SAIPA, отметили, что все они получат обогрев сидений, а работу печки и кондиционера адаптируют для российских условий. По словам гендиректора компании Александра Степанова, продажи планируется начать с 1 июня. В рамках первой партии в Россию завезут 1 тыс. автомобилей, за год рассчитывают продать не менее 10 тысяч.

