Увольнение министра обороны вызвало новый взрыв негодования в Израиле

О ситуации в Израиле и накале обстановки в стране красноречиво говорит хотя бы тот факт, что толпа демонстрантов попыталась взять штурмом резиденцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Именно глава правительства вызвал острое недовольство соотечественников, считающих, что его судебная реформа угрожает демократическим ценностям. Вчерашнюю вспышку гнева спровоцировало увольнение премьер-министром министра обороны Йоава Галанта. Однако и здесь в основе отставки – судебная реформа: Галант был отправлен в отставку после выступления, в котором он раскритиковал план по ослаблению юрисдикции Верховного суда Израиля.

Глава оппозиции в кнессете Яир Лапид очень жестко осудил увольнение Галанта. Он заявил, что правительство достигло нового «дна» и что безопасность государства находится из-за Нетаньяху под угрозой.

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Кроме новой вспышки напряженности на улицах израильских городов, отставка Галанта привела к резкому ослаблению израильской валюты шекеля на открытии торговой сессии в понедельник утром и заставила президента страны Ицхака Херцога обратиться к Нетаньяху с просьбой остановить проведение судебной реформы «ради сохранения единства народа Израиля».

Израильская полиция действует против демонстрантов жестко и примеряет весь арсенал: дубинки, слезоточивый газ и водометы. Особенно решительно стражи порядка защищали резиденцию премьера, около которой собралась многочисленная толпа воинственно настроенных демонстрантов. Вторым эпицентром событий воскресного вечера стало Министерство обороны Израиля, около которого тоже собрались демонстранты выразить поддержку Галанту и негодование по отношению к Биньямину Нетаньяху. Размахивая национальными флагами, они на несколько часов перекрыли движение на главной улице Тель-Авива.

Юлий Эдельстейн и Давид Битан, ключевые члены партии «Ликуд», возглавляемой Нетаньяху, согласились с Херцогом о необходимости паузы в проведении судебной реформы, но заявили, что будут голосовать за принятие закона во второй половине недели. Он разрешит политикам фактически назначать судей Верховного суда. Сторонники реформы и Нетаньяху утверждают, что в подавляющем большинстве демократических стран судей выбирают победители общенациональных выборов. Противники закона, которые и выходят протестовать на улицы и среди которых много крупных бизнесменов, военных, представителей шоу-бизнеса и искусства, утверждают, что закон даст правящей партии слишком большую власть, что в конечном итоге навредит демократии.

Биньямин Нетаньяху, вернувшийся к власти в конце 2022 года, сформировал самое правое и религиозное правительство в пока еще небольшой современной истории Израиля. Партнеры Нетаньяху по коалиции давно жалуются на то, что Верховный суд мешает им работать в целом и в частности над строительством новых и расширением старых поселений израильтян на оккупированных землях палестинцев.

Смятение и хаос сейчас не только на улицах, но и в головах министров. Так, министр сельского хозяйства Израиля Ави Дихтер, кстати, возглавлявший в прошлом службу безопасности Шин бет, сначала поддержал призыв Галанта об отсрочке в проведении судебной реформы, но вчера выпустил заявление, в котором говорится о поддержке закона и необходимости проведения реформы.

Нетаньяху во время выступления Йоава Галанта находился в Лондоне. После возвращения в Израиль он вызвал к себе военного министра и убедил его не выступать с речью на публике. Затем выступил сам и заявил, что намерен провести основные пункты судебной реформы, но при этом будет защищать права физических лиц и нацменьшинств. Судя по тому, что накал борьбы против судебной реформы не только не спадает, но и нарастает израильтяне главе правительства не верят.

