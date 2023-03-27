«Коноплекс» возродит забытую отрасль

К середине XX века Россия занимала первое место в мире по площадям посева конопли, но борьба с наркотическими средствами фактически убила эту развитую и перспективную отрасль. Возродить рынок технической конопли в России намерена ГК «Коноплекс» инвестора Евгения Скигина и Романа Белоусова (акционеры группы с долей 50% / 50%).

Перед нашей экономикой стоят сложнейшие задачи: рост в условиях санкций, импортозамещение, привлечение инвестиций. Задачу «творческого поиска» перед предпринимателями поставил президент Владимир Путин. «В современных условиях задача многократно усложнилась, но есть и определенные ниши, которые возникают с этими вызовами, и мы, безусловно, должны ими воспользоваться», — заявил он.

В послании Федеральному собранию Путин также напомнил о необходимости развивать российскую экономику. Бизнес уже начал активно искать возможности для развития. Востребованными оказались и ниши, которые были несправедливо забыты. Согласно данным НИУ ВШЭ, одной из сфер, в которой стратегия импортозамещения проявила себя в наибольшей степени, является АПК. Одно из перспективных направлений — рынок промышленной конопли. Эта культура интересна не только как замена хлопку, но и как источник целлюлозы, кроме того, на основе конопли можно производить полезные продукты питания.

На мировом рынке цена на коноплю вдвое выше, чем на хлопок, подсчитали эксперты Федерального научного центра лубяных культур, подразделения Пензенского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Спрос на конопляные ткани увеличивается на 30% ежегодно. Выращивание безнаркотической конопли может стать одним из важных для РФ инновационных проектов, обеспечить рабочими местами примерно 1 млн граждан, а ежегодный оборот отрасли может превысить 100 млрд рублей.

Перспективы использования конопли огромны: это и органические удобрения, и подстилки для животных, и экотопливо, и бумага, бинты и вата, строительные материалы, не считая «традиционных» веревок и канатов, экологичных тканей. По оценке НИУ ВШЭ, в течение 2021‒2026 годов мировой рынок промышленной конопли будет показывать среднегодовой темп роста более 16%.

Пожалуй, наиболее заметным игроком в этой отрасли является ГК «Коноплекс». По объему посевных площадей она занимает первое место в России — около 3000 гектаров. Помимо распространенной среднерусской конопли «Вера», «Надежда», «Сурская», группа использует специально выведенные сорта, которые демонстрируют существенное превосходство над сортом-стандартом по урожайности семян и стеблей, содержанию масла и качеству волокна.

В числе наиболее перспективных направлений работы в ГК «Коноплекс» называют не только текстильную отрасль, но и выпуск безопасных, качественных и полезных продуктов питания из собственного сырья. В 2020 году состоялось открытие производственной площадки по производству масла холодного отжима в технопарке «Отвель» в Пензенской области.

А в 2021 году в Пензе запущена единственная в стране линия по выпуску высококачественного конопляного волокна на инновационном европейском оборудовании. Это позволило «Коноплексу» увеличить выпуск продуктов питания, расширить ассортимент и предложить новые виды продукции, в том числе из пеньковолокна, ранее не представленные на российском рынке.

Возвращение лидерских позиций страны в сфере коноплеводства позволит ликвидировать зависимость от импорта прядильной продукции и растительных масел, увеличить базу легко возобновляемых сырьевых ресурсов, имеющих важнейшее значение для экономического роста и процветания страны.

А возрождение и модернизация лучших традиций коноплеводства будет способствовать улучшению социально-экономической ситуации и придаст отечественному сельскохозяйственному и текстильному производству импульс развития.

Со своей стороны, «Коноплекс» уже внес значительный вклад в АПК России, не только развивая сельскохозяйственное и перерабатывающее направления, но и внедряя инновации. Так, группа активно проводит научные исследования, занимается селекцией новых сортов технической конопли, ее продукция неоднократно становилась победителем конкурсов «Лучший продукт года» и «100 лучших товаров России».