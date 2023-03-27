Минфин предложит эксперимент по льготной ипотеке чиновникам для мотивации к «эффективному труду»

Министерство финансов в текущем году намерено выдвинуть инициативу по введению льготной ипотеки для федеральных госслужащих для мотивации чиновников к «долгосрочному эффективному труду».

Об этом пишет РБК со ссылкой на проект итогового доклада «Об основных результатах деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2022 году и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2023 год».

Речь идет о субсидировании процентной ставки, уточняет агентство.

С 2009 года в России действует механизм предоставления единовременных субсидий чиновникам на покупку жилья. Сообщается, что финансирование, направляемое на субсидирование ставок, не изменится относительно объема актуальных программ жилищной поддержки чиновников. В открытой части федерального бюджета на мероприятия по обеспечению жильем федеральных гражданских госслужащих предусмотрено по 2,84 млрд руб. ежегодно в 2023–2025 годах — аналогичная сумма была выделена в 2021 году, указывается в заметке.

Согласно действующим правилам, чиновники со стажем не менее трех лет могут претендовать на однократную субсидию на покупку жилья. Условием получения выплаты выступает отсутствие собственной жилплощади или проживание в квартирах, где общая площадь в среднем составляет менее 15 кв. м на человека, в коммунальной квартире или общежитии.

Сложность заключается помимо прочего в том, что решением руководителя ведомства очередность предоставления льготы может быть нарушена, а размер увеличен, рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов; в итоге большая часть средств получают служащие, которые находятся ближе к начальству. Субсидирование ставки должно расширить круг получателей льгот и стимулировать долгосрочные трудовые отношения с государством.

По мнению аналитика банковских рейтингов НРА Наталии Богомоловой, проект имеет смысл, если ставка будет ниже, чем по основным действующим льготным программам. «Возможно, ее стоит больше ориентировать на регионы, плюс, чтобы была возможность приобретать жилье не только в новостройках, но и на вторичном рынке и ИЖС», — отметила эксперт. Она уточнила, что в программа должна содержать условие, по которому в случае увольнения заемщика с госслужбы ставка поднимается до рыночной. «Цель такой ипотеки — удержать сотрудников на местах, в тех регионах, где они работают», — пояснила Богомолова. По ее словам, даже при небольших объемах для ряда ипотечных банков такая программа будет представлять интерес.

В настоящий момент в России действуют программа льготной ипотеки на новостройки и семейная ипотека, а также дальневосточная, сельская и ипотека для ИT-работников. По итогам 2022 года доля кредитов с господдержкой в общем объеме выдач достигла 46%, хотя еще в 2019-м была всего 4%, пишет агентство со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Закон о бюджете предполагает, что в 2023 году расходы государства на четыре основные льготные ипотечные программы составят 160,7 млрд руб., из которых 73,2 млрд руб. приходится на ипотеку на новостройки, а 60,8 млрд — на семейную.

По данным Росстата, на конец 2021 года в федеральных госорганах по всей РФ работали 391 тыс. человек. В прошлом году средняя зарплата госслужащих в центральных аппаратах составляла 175 тыс. руб. в месяц, в регионах — около 60 тыс.