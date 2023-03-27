Москва, Анкара, Тегеран и Дамаск обсудят отношения Турции и Сирии в ближайшее время — МИД РФ

В ближайшее время должна пройти встреча заместителей министров иностранных дел России, Турции, Ирана и Сирии.

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Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, передает ТАСС

«Сейчас праздники, Рамадан. Есть много других обстоятельств. Но работа продолжается», — отметил дипломат, выразив надежду на то, что посредническая миссия Москвы, «направленная на очень важную стратегическую цель — нормализацию сирийско-турецких отношений», завершится общим успехом.

В начале января президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых в том числе обсудили сирийский кризис.

В ноябре прошлого года руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков указал на разногласия, которые проявляются в подходах России и Турции к выполнению Сочинского меморандума по Сирии.