«Мы гармонизируем интересы всех акционеров, чтобы принятые решения работали на долгосрочный успех компании»

– Один из ключевых акционеров РУСАЛа — компания Sual Partners отмечает, что вы как Председатель совета директоров не учитываете мнения миноритариев, а в самой компании нет ясной картины принятия корпоративных решений. Это так?

– Такой тезис может проистекать только от неверного понимания роли председателя. Например, если путать ее с ролью спикера парламента или представителя партийного большинства. Председатель не принимает и не продвигает каких-либо решений, не промотирует чью-то позицию, он организует работу совета таким образом, чтобы тот работал на интересы компании и всех ее акционеров, преодолевая возможные разногласия с тем, чтобы решения, найденные в балансе самых разных интересов, работали на развитие и успех компании в целом.

Теперь факты. После выхода РУСАЛа из-под американских санкций в совете директоров большую часть мест заняли независимые директора. Что может быть лучше с точки зрения учета и баланса интересов разных акционеров, как крупных, так и миноритарных? При текущем составе нашего совета без учета мнения независимых директоров невозможно принять большинство решений. Впрочем, как во многих развитых демократиях многие важные для государства вопросы вынесены на плебисцит, так и в РУСАЛе целый ряд стратегических вопросов вынесены на уровень компетенции общего собрания акционеров. Почему? Чтобы окончательный вердикт по ним выносили сами собственники, а не члены совета. Такая организация нашей работы помогает выстроить процесс принятия корпоративных решений максимально четким, прозрачным и эффективным для устойчивого развития компании.

– Но факт остается фактом — СД не предоставил запрошенные СУАЛом документы. Почему это требование не было удовлетворено?

– Потому что подобное решение относится (согласно Уставу) к компетенции общего собрания — и было бы странно и неправомерно присваивать его себе.

Устав РУСАЛа четко регламентирует, что внешним сторонам предоставляются только обязательные документы, дополнительные — по решению общего собрания акционеров. Компания выполнит любое решение собрания, а Совет — проследит за его выполнением.

Очевидно, что сейчас есть как минимум две различные позиции акционеров: одни настаивают на полном раскрытии конфиденциальных документов, вторые — возражают против этого решения. За каждой позицией есть свои аргументы. Например, один из акционеров говорит: вы когда-нибудь видели, чтобы крупные компании выкладывали на сайт все свои коммерческие договоры по ключевым проектам и сделкам? А как же интересы сторонних партнеров, правила делового этикета и взятые на компанию обязательства по конфиденциальности, не говоря уже о конкурентах?

На мой взгляд, с точки зрения раскрытия информации наша компания прозрачнее многих сравнимых публичных обществ. Следуя Уставу, мы вынесли этот вопрос на общее собрание, дав свою рекомендацию, основанную на принципе равного отношения ко всем акционерам — одном из основополагающих для всех публичных компаний.

– Почему СУАЛ критикует решение по сделке с американской Braidy? Решение по производству в Северной Америке было принято без учета мнения их как акционера?

– Напомню, что сделка была заключена в период подъема рынка и активного роста спроса на плоский прокат в Северной Америке, особенно в автомобильном секторе, что не давало повода усомниться в перспективности данной истории. Параллельно на Тайшетском заводе РУСАЛа планировалось запустить производство слябов - и участие в новом прокатном заводе в США позволяло РУСАЛу обеспечить надежный сбыт своего алюминия на премиальном рынке. Более того, площадка, выбранная для завода, располагалась на расстоянии одного дня пути от основных производителей автомобилей и комплектующих к ним, что позволяло получить конкурентные преимущества относительно существующих прокатных заводов. Ни один из ключевых параметров проекта не вызвал каких-либо разногласий.

Кстати, с момента вхождения РУСАЛа в проект в этом регионе было объявлено о начале строительства сразу нескольких новых прокатных заводов, что подтверждает корректность и справедливость коммерческих предпосылок и расчетов для вхождения в данный проект.

Да, с момента сделки ситуация рынке принципиально изменилась, причем, по неэкономическим обстоятельствам. В связи с геополитическими факторами компания была вынуждена выйти из проекта - и все члены Совета директоров оперативно получали информацию о том, как тогда развивалась ситуация.

– Как вы прокомментируете решение о покупке пакета 9% РусГидро, за который компания заплатила более 450 млн долларов? В чем смысл этого решения для РУСАЛа?

– Благодаря тому, что компания аккумулировала заметную миноритарную долю, она, как мы надеемся, сможет более эффективно доносить до партнера нашу позицию по вопросам развития совместных проектов, включая проект Богучанского энерго-металлургического объединения, что имеет стратегическое значение для РУСАЛа.

– СУАЛ предлагает исключить из устава положения о неприменении к РУСАЛу как международной компании — публичному акционерному обществу (МКПАО) норм закона «Об акционерных обществах», так как это существенно ущемляет права миноритарных акционеров. Вы поддерживаете эту инициативу или нет?

– Благодаря ряду особенностей, которые содержатся в российском законодательстве о международных компаниях, в дополнение к основному листингу на Московской бирже нам удалось сохранить листинг компании в Гонконге при регистрации в Калининграде. Это явилось результатом очень долгих и напряженных дискуссий, поскольку требовалось удовлетворить требования сразу трех юрисдикций, сохранив, при этом, привлекательность для инвесторов.

Важно, что изменение Устава без необходимых разносторонних консультаций несет риск, как минимум, нарушения норм и требований, применимых сейчас к компании, в том числе и требований со стороны Гонконгской биржи. Вопрос изменения Устава отнесен к компетенции общего собрания. Так что соответствует ли это интересам акционеров - будет решать только общее собрание. Мы, как Совет директоров, свое мнение сформулировали.