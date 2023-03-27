На Северном Кавказе возобновят добычу вольфрамо-молибденовых руд

На Тырнаузском месторождении в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в 2025 году планируется возобновить добычу и переработку вольфрамо-молибденовых руд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство промышленности, энергетики и торговли КБР.

Строительство и запуск производственных объектов оценивается в 46 млрд рублей. Объем капитальных вложений в проект составит порядка 55 млрд рублей. Его реализация потребует дополнительных энергомощностей, для этого заключен договор о техприсоединении с ПАО «Россети».

На данный момент завершается строительство подъездной дороги длиной 13 км к производственной площадке. По планам, в 2024 году завершится строительство газопровода к промышленным объектам.

Тырныаузский горно-обогатительный комбинат (ТГОК) запущен в 1940 году вблизи разведанного геологами месторождения молибдена и вольфрама. ТГОК быстро стал крупнейшим промышленным предприятием Кабардино-Балкарии. Деятельность прекращена в начале 2000 гг. Нынешний проект реализует АО «Эльбрусметалл», входящее в периметр госкорпорации «Ростех».

Тырныаузское месторождение — одно из крупнейших в мире и самое крупное по запасам вольфрама в РФ, содержит почти 37% разведанных на территории России запасов этого элемента. Как ожидается, возрожденное предприятие в полном объеме обеспечит потребности российского рынка в вольфрамсодержащем сырье. Оба элемента относятся к так называемым «переходным металлам», при этом вольфрам считается самым тугоплавким и широко применяется в металлургии, электронной и химической промышленности. Молибден используется для легирования сталей как компонент жаропрочных и коррозионностойких сплавов.

Запланирована работа на двух площадках: ТГОК займется добычей и переработкой руды, Невинномысский гидрометаллургический завод (Ставропольский край) возьмет на себя переработку концентратов горно-обогатительного комбината. Ожидается, что новое предприятие создаст 900 рабочих мест.

«Дорожные карты» отверждены правительством КБР и ГК «Ростех». Лицензия стоимостью более 1 млрд рублей на разработку недр оформлена на ООО «ЭГРК».