Напряжение на Угледарской дуге растет

Сегодняшняя сводка Минобороны свидетельствует, что на всех участках линии фронта в зоне СВО идут боевые действия. По сообщению официального представителя российского оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в результате боев на Купянском направлении противник потерял до 65-ти военнослужащих, на Красно-Лиманском — свыше 85-ти, на Южно-Донецком и Запорожском участках — до 40, а на Херсонском — до 30 солдат и офицеров. По словам генерала, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией войск России за сутки нанесено огневое поражение противнику в 107 районах.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделени "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наемников», — также проинформировал представитель российского Минобороны.

Число потерь противника на Донецком направлении, на порядок превышающее все прочие, говорит о том, что данный участок фронта сейчас — наиболее напряженный. Наряду с Артемовском, в список самых горячих точек Донецкого фронта вновь попала Авдеевка, где по сообщениям ряда военных ТГ-каналов бои достигли степени крайней интенсивности.

Еще одним косвенным подтверждением ухудшения ситуации для ВСУ в районе Авдеевки служит начало вывода из города различных служб и отключение там мобильной связи. «Враг готовится к потере Авдеевки: в городе выключают мобильную связь и рекомендуют жителям эвакуироваться», — сообщает информагентство Regnum, со ссылкой на ТГ-канал «Операция Z: военкоры Русской весны».

Напомним, накануне стало известно, что глава украинской администрации Авдеевки Виталий Барабаш призвал ее жителей уехать, сообщив о выводе из города коммунальных служб и отключении сотовой связи. «С сегодняшнего дня начинаем эвакуацию коммунальной службы из города ... Нужно ехать из города ... Будем выключать мобильную связь в городе. Не будет возможности заряжать телефон, потому что пару дней и некому будет обслуживать генераторы, мобильную вышку запускать, поэтому нужно ехать», — приводит тот же Regnum выдержку из сообщения украинского чиновника.

Также в Сети обнародовано более раннее распоряжение Барабаша, которым запрещается въезд в Авдеевку всем журналистам, волонтерам и прочим гражданским лицам. «Ситуация в городе напряженная, она у "красной черты"», — заявил тот.

«Когда мы говорим об этих населенных пунктах — Авдеевка, Артемовск, Марьинка — мы не должны упускать из виду главного: Угледарскую дугу, — говорит военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. — Потому что они (ВСУ — Ред.) защищают угледарскую дугу, прорыв которой ведет к Краматорску и Славянску. И к полному освобождению ДНР. Вот в чем главная их забота. А фланговые города на этой дуге важны, потому что когда мы их освободим то концентрированными ударами в направлении Краматорска можно будет разрубить все, уничтожив большую часть украинской армии в окружении», — поделился своим видением ситуации эксперт, добавив, что реальные решения, в отличии от всевозможных предположений — в руках штаба объединенной группировки российских войск в зоне СВО.

Что касается судьбы непосредственно Авдеевки, то Литовкин склонен думать, что город украинские вооруженные формирования готовят к сдаче. «Видимо, Украина собирается сдавать город, раз они эвакуируют службы. Но перед этим будут его разрушать, чтобы он не достался России, это очевидно. Они и из Артемовска собираются уходить, но они пока показывают Западу что они достойно сражаются, и что Запад им не зря поставляет военную технику и деньги дает», — сказал эксперт.