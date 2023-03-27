«Норникель» освоил марокканский порт

«Норникель» реализовал идею о новом транспортном хабе, направив значительную часть продукции, в частности меди, в марокканский порт Танжер. При этом лидер российской и мировой горно-металлургической промышленности сохранил экспортные поставки никеля через порт Роттердам. Об этом сообщил директор департамента логистики компании Равиль Насыбуллов, передает ТАСС.

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«Идея о новом транспортном хабе — она реализована, да. То есть у нас значительная часть продукции идет в порт Танжер. Экспортные поставки у нас порядка 350-370 тыс. тонн. Никель в основном идет через порт Роттердам. Значительная часть меди идет на Танжер», — уточнил представитель «Норникеля».

Компания рассматривает порт Танжер в качестве нового перевалочного хаба для дистрибуции своей продукции в Европу, Северную Америку и в страны Азии.

«По приобретению флота — мы поняли, что с учетом текущей ситуации покупка российскими компаниями судов на мировом рынке практически невозможна, строительство — это очень длительная история, хотя мы на нее продолжаем смотреть с точки зрения проектирования, понимания стоимости и сроков строительства. В моменте мы этот вопрос закрыли путем привлечения на срок порядка трех лет стороннего флота», — добавил Насыбуллов.

Он уточнил, что эта схема начала работать с 2023 года и основная продукция компании сейчас отправляется из Мурманска в марокканский порт.

