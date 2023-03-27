Патрушев заявил, что РФ в случае угрозы ее существованию может уничтожить любого противника

Россия способна уничтожить любого угрожающего ей противника, в том числе США.

Статья по теме: Патрушев заявил о важности стратегического партнёрства России и Китая

Об этом в интервью «Российской газете» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Забыв уроки истории, кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе над Россией. На это мы можем сказать одно. Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — сказал секретарь Совбеза.

Он отметил, что у «находящихся в плену собственной пропаганды» американских политиков имеется уверенность в том, что в случае прямого конфликта Москвы и Вашингтона США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже не сможет ответить. «Это недальновидная глупость, причем очень опасная», — предупредил Патрушев.

По его словам, после распада СССР Россия «провела работу над ошибками» и сейчас может обеспечить как внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне.

Из Украины, отметил Патрушев, страны НАТО сделали большой военный лагерь, куда направляют вооружение и боеприпасы, обеспечивая разведданными. Североатлантический альянс является стороной конфликта, подчеркнул он.