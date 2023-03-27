План «Перехват» ввели в Мариуполе в связи с покушением на начальника полиции Москвина

Утром в понедельник, 27 марта около 9:30 мск в Мариуполе совершено покушение на жизнь начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Взрыв в машине произошел в нескольких метрах от него. Михаил Москвин остался жив, но получил контузию. Неизвестные закрепили бомбу под машиной, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой народной республики.

«Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в порядке», — заявил собеседник агентства журналистам. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты выясняют подробности произошедшего. В городе объявили план «Перехват».

На прошлой неделе в Луганской народной республике задержали двух бывших сотрудников погранслужбы Украины, их подозревают в покушении на помощника районного прокурора, в настоящее время они находятся под стражей.

Мариуполь — административный центр Мариупольского района и Мариупольской городской общины Донецкой народной республики (ДНР), которая вошла в состав Российской федерации по результатам референдума в сентябре 2022 года вместе с Луганской народной республикой (ЛНР), Херсонской и Запорожской областями. В марте город посетил президент России Владимир Путин.