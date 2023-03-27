Правительство упростит систему использования Fan ID

Владимир Путин поручил кабмину совместно с Агентством стратегических инициатив к 1 мая принять меры для упрощения процесса использования гражданами систем идентификации футбольных болельщиков, или Fan ID.

Как говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля, меры по упрощению использования Fan ID должны в первую очередь распространяться на инвалидов, пенсионеров и детей.

Ранее скорректировать правила выдачи Fan ID предложил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, обративший внимание на случай, когда на футбольный матч не пустили семью с семимесячным ребенком, у которого не было карты болельщика. «Ну слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила тогда», — сказал Медведев.

Впервые чиновники стали внедрять Fan ID в преддверии чемпионата мира на Кубке конфедерации в 2017 году. В те дни было выпущено 480 тыс. паспортов болельщиков, через год их стало 1,8 млн. Инициатором с самого начала выступало правительство, ответственным за поддержание системы в рабочем состоянии назначили Минцифры. Разработку передали российскому системному интегратору «Айтеко».

Fan ID начали оформлять для посещения матчей Российской премьер-лиги летом прошлого года, а в этом году система внедряется на всех стадионах РПЛ. Активные фанаты клубов выступают против нововведения и отказываются ходить на игры, в связи с чем все чаще звучат призывы к пересмотру либо отмене системы.

Первопроходцами по введению системы Fan ID выступили Италия и Турция. Впервые паспорта болельщика Tessera del Tifoso стали внедрять в серию A еще в 2010 году, инициатива была встречена фанатами в штыки — их активная часть перестала ходить на стадионы, средняя посещаемость снизилась с 25 тыс. до 21 тыс. зрителей. В 2017 году власти были вынуждены пойти навстречу болельщикам и смягчить процедуру оформления ID, которое с годами трансформировалось в карту лояльности. По ней можно со скидкой приобретать билеты, спортивную атрибутику и получать иные бонусы.

Турецкий вариант Fan ID (Passolig Card) был введен в сезоне 2014/15 и также вызвал недовольство фанатов, в том числе из-за опасений по поводу безопасности личных данных. Банк «Чалык», который обслуживал систему, по некоторым данным, принадлежал зятю президента Реджепа Эрдогана, что также вызывало подозрение в нечистоплотности затеи. Если в сезоне 2013/14 на игры приходило свыше 12 тыс. зрителей, то в последующие годы эта цифра снизилась до 7–8 тысяч. Тем не менее, в последний допандемийный год средняя посещаемость вернулась к своим первоначальным величинам. Таким образом, в турецком футболе система закрепилась.