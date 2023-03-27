Прибыль железнодорожников вводит в транс

«Глобалтранс» опубликовал очень сильную отчетность за прошедший год. Чистая прибыль выросла на 65%, до 24,9 млрд руб., а выручка составила 94,5 млрд руб. (+29%). Тем самым компания продемонстрировала просто завидную рентабельность.

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Скорректированный показатель EBITDA вырос на 69%, до 49,2 млрд руб. При этом чистый долг компании сократился за прошлый год в 4 раза, до 4,6 млрд руб.

Из негативных моментов можно отметить разве что умеренное — на 8% до 14,8 млрд руб. — снижение денежного потока.

При этом грузооборот снизился на 8%. Снижение объема перевозки грузов в совокупности с резким ростом выручки и чистой прибыли заставляет предположить, что сильные финансовые результаты были получены в результате повышения тарифов. Об удорожании железнодорожных перевозок неоднократно говорили представители угольных компаний; их также отмечала в своем годовом отчете «Роснефть».

Возможно, «Глобалтранс» воспользовался некоторым дефицитом подвижного состава и особенно большой загруженностью основных экспортно-импортных логистических цепочек. При этом вряд ли стоит ожидать, что к компании будут предъявлены претензии со стороны антимонопольных органов, поскольку тарифы подняли не только РЖД, но и порты.

Во втором полугодии, впрочем, ситуация для грузоотправителей начала улучшаться. «Глобалтранс» в своем отчете отмечает снижение рыночных цен на полувагоны во второй половине 2022 г., что вызвало сокращение скорректированной выручки во втором полугодии на 9% относительно первого полугодия.

Аналитики тем не менее очень позитивно смотрят на бумаги транспортного сектора, считая, что дефицит свободной логистики на восточном направлении будет сохраняться на протяжении длительного времени, не давая сильно опуститься ценам на услуги перевозчиков.

Что же касается депозитарных расписок «Глобалтранса», то сегодня они начали торги более чем процентным ростом. Бумага с конца декабря прошлого года торгуется в уверенном восходящем тренде, подорожав за это время на 63%. В середине марта она без особых проблем преодолела сопротивление 290 руб., и теперь имеет более чем 20-процентный потенциал роста до следующей преграды — 530 руб.