«Продавец игрушек» - волшебная премьера театра «Кремлёвский балет»

9 апреля в Кремлёвском дворце состоится премьерный спектакль театра «Кремлёвский балет». Невероятно красивая и изысканная новогодняя история о поисках своего предназначения и глубинной связи с предками. У парижанина Николя Берски, мастера по изготовлению игрушек, русские корни, он наследник старинного княжеского рода. На родине деда его ждет масса приключений и настоящие рождественские чудеса. Здесь он встречает свою любовь и открывает новый магазин игрушек, теперь уже в Москве.

«Продавец игрушек» принадлежит к редкому числу балетов о нашей современной жизни. Его герои живут в Париже и Петербурге, работают продавцами, экскурсоводами, летают самолётами «Аэрофлота» и т.д. Но в Рождественские дни, с 25 декабря по 7 января, они попадают в волшебный сказочный мир.

Балет в 2-х действиях

Либретто В.Добросоцкого по мотивам одноимённого романа

Хореограф-постановщик – А.Петров

Художник-сценограф – Г.Белов

Художник по костюмам – О.Полянская

Оркестровая редакция В.Качесова