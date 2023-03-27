Производство на бывшей фабрике IKEA в Новгороде перезапустят к началу лета

Зарегистрированное в начале осени прошлого года и принадлежащее гендиректору петербургской ГК «Слотекс» Вадиму Осипову ООО «Инвест Плюс» планирует перезапустить производство мебели на бывшем заводе компании IKEA в Великом Новгороде в ближайшие два-три месяца.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Слотекса».

«Мы заинтересованы в скорейшем возобновлении работы. Наша цель — как можно быстрее вернуть на мебельный рынок России продукцию новгородского завода», — приводятся слова топ-менеджера. Отмечается, что новый владелец планирует сохранить численность и условия труда сотрудников фабрики как минимум в течение года.

В «Икеа Индастри Новгород» входит завод по производству ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) и фабрика корпусной мебели. Производственная мощность завода по выпуску ЛДСП составляет более 500 тыс. кубометров шлифованной ДСП, фабрики корпусной мебели — свыше 7 млн корпусов шкафов и кухонной мебели в год.

Как стало известно 24 марта, ООО «Инвест Плюс» завершило сделку по покупке ООО «Икеа Индастри Новгород». Фабрики IKEA в Ленинградской и Кировской областях приобрело ООО «Лузалес» (Сыктывкар). Правительственная комиссия одобрила продажу фабрик «Слотексу» и «Лузалесу» 15 февраля.