Путин поручил разобраться с Fan ID

Сегодня на официальном сайте Кремля был опубликован перечень президентских поручений, составленный по итогам февральского заседания правительства. Возможно, наибольший общественный резонанс вызвал пункт, связанный с упрощением получения Fan ID — персонифицированной карты, позволяющей болельщикам посещать спортивные мероприятия в России после цифровой идентификации. Получение такого паспорта в обязательном порядке требуется лишь для присутствия матчах футбольного чемпионата. На другие виды спорта данный опыт еще не распространен. Тем более, что назвать его позитивным пока что нельзя.

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией “Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов” принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков. Срок — 1 мая 2023 года», — указано в поручении Владимира Путина. Ответственными за исполнение назначены глава кабинета министров Михаил Мишустин и генеральный директор «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

Статья по теме: Российские фанаты пошли на принцип из-за Fan ID

Напомним, что Fan ID или, как его еще называют, паспорт болельщика по своей сути является удостоверяющим личность электронным документом с фотографией, фамилией и именем его обладателя. Попасть без него на футбольные матчи Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) в настоящее время невозможно. Оформление «айдишки» доступно через портал «Госуслуги». Для этого следует подать заявление по установленной форме.

Из госбюджета на реализацию проекта Fan ID было выделено около 773,6 млн рублей. Эти деньги пошли непосредственно на разработку системы идентификации болельщика, модернизацию систем контроля доступа на стадионы, информационную безопасность и аттестацию. Главным исполнителем контрактов для принадлежащих государству арен РПЛ был выбран НТЦ «Атлас». Прочие контракты были заключены с компанией «Инфоматика» из Казани и ISD. Ранее система проходила обкатку во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а также использовалась в ходе футбольных Кубка Конфедераций в 2017 году, первенств мира в 2018 году и Европы в 2022 году.

В настоящее время все 16 домашних стадионов клубов футбольной премьер-лиги оснащены соответствующими техническими средствами. Но только вот выдают «болельщицкие паспорта» в МФЦ далеко не всем. При этом прозрачных и однозначно трактуемых критериев для отказа в предоставлении документа нет, есть общие формулировки. Как отмечалось в пояснительной записке к закону о введении паспорта болельщика, принятого в конце 2021 года, сделать это следовало это для «обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка». Обжаловать же «бан», получив его, практически невозможно.

Понять, почему власти в контексте безопасности решили обратить внимание в первую очередь на футбольных фанатов, совсем нетрудно. Это весьма пассионарная молодежная субкультура, вовлеченные в которую люди, зачастую, очень неплохо организованы в рамках своих объединений, что может представлять интерес для внешних сил. Так, одной из ключевых движущих сил майдана на Украине в 2013-2014 года были именно представители местных фанатских группировок. И поэтому одеть на отечественных фанатов «цифровой ошейник» и закрутить, таким образом, гайки многим обитателям коридоров власти (особенно — из числа силовиков) показалось в текущей геополитической ситуации неплохим решением.

Чем меньше зрителей, тем безопаснее?

Но тут есть несколько важных нюансов. Во-первых, в России не только футбольные ультрас (те, кто во главу угла ставят поддержку своей команды на арене), но даже и футбольные хулиганы (те, кто ориентирован в первую очередь на драки с такими же, как они сами, суппортерами других клубов) не были в своей массе в оппозиции к властям, не поддерживали политиков вроде Навального, да и, вообще, настроены в целом были до сих пор весьма патриотично.

Во-вторых, если говорить о безопасности непосредственно на стадионах, то практически все крупнейшие арены страны еще задолго до появления закона о Fan ID, были буквально нашпигованы системами видеонаблюдения. А устраивать беспорядки под камерами или просто участвовать в чем-то этаком — это значит практически гарантировано оказаться в результате задержанным и попрощаться не только с футболом, но и, с высокой долей вероятности, увидеть небо в клетку.

Да, инциденты порой случались все равно. Но их было немного, и всерьёз безопасности зрителей на спортивных объектах ничего не угрожало. Ну, максимум приходящим на «эстадио» иногда светило стать свидетелями ярких фаер-шоу на фантасткой трибуне, которые впрочем, добавляли колорита и нравились практически всем присутствующим, за исключением ответственных за пожарную безопасность. Время же массовых драк на секторах осталось где-то в 90-х. Но, когда бюрократическая машина начинает набирать обороты, остановить ее практически нереально.

При этом активная часть болельщиков, естественно, сразу же приняла новый закон в штыки, посчитав его ущемлением своих свобод и прав. И на ровном до того месте начались акции протеста. Лояльность достаточно многочисленной социальной группы оказалась под ударом цифровой дубинки. Сперва последовали демарши с «заворотных секторов», после которых на пустых креслах оставались баннеры а-ля «Фанат — не преступник». Потом — во второй половине прошлого сезона (после вступления закона в силу) — дело дошло уже до бойкота матчей со стороны фанатского актива почти всех клубов высшего дивизиона. Ну а текущей весной, когда без Fan ID через турникеты стало не пройти повсеместно, началось катастрофическое падение посещаемости.

Ему в некоторой степени поспособствовали и казусы технического свойства, без которых введение в эксплуатацию новых систем никогда не обходится. Так, паспорта болельщика порой по непонятным причинам не получалось оформить у людей ни к ultras, ни к hooligans, ни к несистемной оппозиции отношения не имеющих от слова совсем. Например, у дочерей главного тренера сборной страны по футболу Валерия Карпина. Вот уж по истине яркая иллюстрация того, как вместе с водой можно выплеснуть и ребенка. В тоже время с тем, что стремление к безопасности во время массовых мероприятий — вещь необходимая, спорить не приходится. Но в логике происходящего абсолютной эта безопасность станет тогда, когда зрителей не будет вовсе.

Болельщики ушли с трибун

Статистика присутствия болельщиков на матчах чемпионата говорит сама за себя. Если по данным из открытых источников в завершавшем осенью первый круг чемпионата 15-м туре средняя посещаемость матчей составляла 10639 человек, то в 20-м туре, сыгранном неделю назад — уже 5006. А о допандемийном уровне, когда она стремилась к 20 тысячам, теперь даже мечтать не приходится. Клубы, особенно те, которые живут не за счет бюджетных денег, несут серьезные убытки. О подходе к футболу как к бизнесу в таких условиях можно просто забыть. И забить. Кое-где уже начали раздавать бесплатные билеты бюджетникам (с условием оформления болельщицкого паспорта). Но атмосфера на трибунах все равно угнетающая. Притчей во языцех стала недавная встреча «Торпедо» — «Урал» в подмосковных Химках, заинтересовавшая всего 207 человек.

Попытки списать то, что на россияне перестали посещать футбол, на погодные условия, которые делают некоторые сторонники Fan ID, выглядят не слишком убедительно. Тем более, картина на проходивших в феврале-марте кубковых матчах, где идентификация не требуется, отличалась от игр регулярного чемпионата прямо-таки разительно. Да и на «безпаспортную» товарищескую встречу сборных России и Ирака, состоявшуюся накануне в Санкт-Петербурге, народ пришел.

Предвестниками появления сегодняшнего поручения президента стали сперва критические по отношению к персонифицированным фан-катам высказывания ряда депутатов Госдумы, а затем сделанное на минувшей неделе во время общения с прессой знаковое заявление заместителя председателя Совет безопасности РФ Дмитрия Медведева. «Знаете, надо смотреть за тем, как этот инструмент работает, но вообще вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает. Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идёт об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы. Недавно читал о том, что на футбольный матч не пустили семью, потому что у семимесячного ребёнка не было Fan ID. Ну, слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила тогда», — заметил зампред Совбеза.

Цифровизацию никто не отменял

Собственно, в понедельник глава государства и поручил вышеупомянутые правила скорректировать. Правда, в отношении только некоторых категорий граждан. Насколько это поможет вернуть людей на трибуны — вопрос открытый. Рассчитывать же на полную отмену Fan ID в ближайшее время, скорее всего, не стоит. Хотя инициатор такого поворота событий, очевидно, набрал бы в глазах болельщицкой аудитории существенное количество политических вистов.

«Мы считаем, что это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности. Именно они должны принимать решения. Есть определенная аргументация в пользу того, чтобы карта болельщика существовала, в остальном дальше — их прерогатива», — прокомментировал журналистам ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Симптоматично, что следующим пунктом за Fan ID в списке поручений президента значится разработка проекта указа, «устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина Российской Федерации, полученного с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг”, вместо документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации». Тренд на глобальную цифровизацию всего и вся по-прежнему в силе.

Между тем, пассионарность тех же футбольных болельщиков можно было бы и без всякой «оцифровки» направить в полезное для государства русло. Положительных примеров работы в данном направлении хватает — от активного участия околофутбольных людей в массовых проправительственных общественных движениях до сформированных из фанатов добровольческих подразделений, принимающих сейчас участие в СВО. Но, похоже, что в моменте такого рода проекты большого энтузиазма в верхних эшелонах власти не вызывают.