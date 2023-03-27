Райффайзенбанк объявил об изменении условий валютных переводов для физлиц

Райффайзенбанк с 3 апреля ужесточает условия валютных переводов для физических лиц. Минимальная сумма перевода будет увеличена с 10 до 20 тысяч долларов или евро, следует из сообщения банка.

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«Мы вынуждены вводить эти ограничения, так как не должны превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей в иностранных валютах. Комиссия по всем валютным переводам будет фиксированной — 300 долларов США/евро или эквивалент для других валют», — уточнили в пресс-службе кредитной организации.

В банке при этом уточнили, что переводы в евро по-прежнему будут доступны всем клиентам с учетом установленных лимитов, а в долларах — только клиентам с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиентам Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

В других валютах минимальные суммы переводов банк оставил прежними: 10 тыс. фунтов стерлингов и швейцарских франков, 70 тыс. юаней и 1 млн иен. Никаких ограничений на входящие переводы в иностранной валюте, в том числе в американских долларах, вводиться не будет, отметили в Райффайзенбанке.

