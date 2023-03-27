Экспорт российского дизеля установил неожиданный рекорд

Европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов не действует. По крайней мере, через полтора месяца после вступления в силу оно не только не выполнило главную цель - сократить экспорт нефтепродуктов и уменьшить доходы российского бюджета от продажи углеводородов, но и, судя по всему, сделает противоположное – поможет экспорту дизеля, пишет Bloomberg, установить почти десятилетний рекорд. До конца первого весеннего месяца осталось несколько дней и судя по средним показателям экспорта – по данным Vortexa по состоянию на 19 марта, ок. 1,5 млн бар./д. благодаря резко увеличившим закупки российского дизеля Турции, Марокко и ряду других стран будет установлен рекорд, если темпы поставок в оставшиеся дни месяца останутся на том же уровне. Последний раз так много дизеля Россия отправляла на экспорт 7 лет назад, в начале 2016 года. Событие удивительное, особенно если вспомнить, что Европа была крупнейшим рынком сбыта до 24 февраля 2022 года не только для нефти и газа из России, но и для российских нефтепродуктов, включая дизельное топливо.
«Ударная работа российских нефтеперерабатывающих заводов позволяет России отправлять иностранным покупателям огромные объемы дизеля,- комментирует данные Vortexa Ltd. американский аналитик рынка нефтепродуктов Михаил Турукалов.- Внутренние производители, похоже, уверены, что смогут продать большие объемы за границу. Они предлагают покупателям солидные дисконты, к тому же, для топлива открываются новые рынки».
Что касается покупателей, помогающих Москве устанавливать неожиданные рекорды, то, в первую очередь, Bloomberg отмечает Турцию. Ударными темпами покупают в первый весенний месяц у России дизельное топливо и Марокко, Бразилия, Тунис и даже Саудовская Аравия. Наверное, главным стимулом для всех этих стран стали скидки, с которыми продается российский дизель и другие нефтепродукты.
Аналитики Bloomberg не исключают однако вероятности того, что неожиданный бум экспорта дизельного топлива на второй месяц действия эмбарго Евросоюза окажется недолгим. При этом они ссылаются на некоторое снижение планов по загрузкам крупнейших российских портов в апреле по сравнению с мартовскими.
Аналитики также обращают внимание еще на один момент – на значительный рост после 5 февраля, дня начала действия европейского эмбарго на поставки российских нефтепродуктов, объемов российского дизельного топлива, хранящегося на танкерах и баржах в море. Первым объяснением, которое приходит здесь в голову, являются проблемы с поисками замены европейским покупателям.