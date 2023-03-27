Экспорт российского дизеля установил неожиданный рекорд

Европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов не действует. По крайней мере, через полтора месяца после вступления в силу оно не только не выполнило главную цель - сократить экспорт нефтепродуктов и уменьшить доходы российского бюджета от продажи углеводородов, но и, судя по всему, сделает противоположное – поможет экспорту дизеля, пишет Bloomberg, установить почти десятилетний рекорд. До конца первого весеннего месяца осталось несколько дней и судя по средним показателям экспорта – по данным Vortexa по состоянию на 19 марта, ок. 1,5 млн бар./д. благодаря резко увеличившим закупки российского дизеля Турции, Марокко и ряду других стран будет установлен рекорд, если темпы поставок в оставшиеся дни месяца останутся на том же уровне. Последний раз так много дизеля Россия отправляла на экспорт 7 лет назад, в начале 2016 года. Событие удивительное, особенно если вспомнить, что Европа была крупнейшим рынком сбыта до 24 февраля 2022 года не только для нефти и газа из России, но и для российских нефтепродуктов, включая дизельное топливо.

«Ударная работа российских нефтеперерабатывающих заводов позволяет России отправлять иностранным покупателям огромные объемы дизеля,- комментирует данные Vortexa Ltd. американский аналитик рынка нефтепродуктов Михаил Турукалов.- Внутренние производители, похоже, уверены, что смогут продать большие объемы за границу. Они предлагают покупателям солидные дисконты, к тому же, для топлива открываются новые рынки».