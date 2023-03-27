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Рынок вышел из консолидации и взял курс на 2500

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
27 марта 2023, 20:24

Индекс Мосбиржи сегодня мощно вырос, выйдя из консолидации и взяв курс на 2500. Сильные результаты показали Сбер и нефтянка. Пытается оторваться ото дна «Аэрофлот».

Коллаж: Тамара Ларина