В этом году в подавляющем большинстве случаев российский рынок акций растет по понедельникам. Связано это с тем, что во второй половине недели инвесторы с большой осторожностью делают новые покупки, опасаясь, что за выходные произойдут негативные геополитические события. Но пока все выходные проходят спокойно, поэтому с самого открытия рынка в начале новой недели фондовые «быки» берут власть в свои руки.
Рынок вышел из консолидации и взял курс на 2500
Индекс Мосбиржи сегодня мощно вырос, выйдя из консолидации и взяв курс на 2500. Сильные результаты показали Сбер и нефтянка. Пытается оторваться ото дна «Аэрофлот».
Коллаж: Тамара Ларина
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