Рынок вышел из консолидации и взял курс на 2500

В этом году в подавляющем большинстве случаев российский рынок акций растет по понедельникам. Связано это с тем, что во второй половине недели инвесторы с большой осторожностью делают новые покупки, опасаясь, что за выходные произойдут негативные геополитические события. Но пока все выходные проходят спокойно, поэтому с самого открытия рынка в начале новой недели фондовые «быки» берут власть в свои руки.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик