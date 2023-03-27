Центробанк оценил долю нерезидентов в российских ОФЗ

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по данным на 1 марта составила 9,7%, снизившись на 0,2% с 1 февраля и на 8,1% за год. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.

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Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало марта сократился до 1,766 трлн рублей (против 1,767 трлн рублей на начало февраля) при общем объеме рынка в 18,24 трлн рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ за месяц увеличился на 325 млрд рублей.

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ не опускалась ниже 10% с сентября 2012 года. Наибольший объем инвестиций нерезидентов был зафиксирован на 1 марта 2020 года — 34,9%.

