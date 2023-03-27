Центробанк оценил долю нерезидентов в российских ОФЗ

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по данным на 1 марта составила 9,7%, снизившись на 0,2% с 1 февраля и на 8,1% за год. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.
Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало марта сократился до 1,766 трлн рублей (против 1,767 трлн рублей на начало февраля) при общем объеме рынка в 18,24 трлн рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ за месяц увеличился на 325 млрд рублей.
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ не опускалась ниже 10% с сентября 2012 года. Наибольший объем инвестиций нерезидентов был зафиксирован на 1 марта 2020 года — 34,9%.