С приходом атмосферного фронта цены на газ в Европе пошли вверх

Метеорологи прогнозируют на этой неделе понижение температур в объединенной Европе. Если же прибавить к похолоданию закрытие на плановый ремонт нескольких газовых предприятий в Норвегии, главном сейчас поставщике газа для европейцев, то не приходится удивляться, что цены на него развернулись на 180 градусов. Столбик термометра опустился вниз, но заставил цены «голубое топливо» в Европе подняться утром в понедельник, 27 марта, на 4,1%. Голландские газовые фьючерсы сегодня по состоянию на 10.23 утра по местному времени стоили в Амстердаме 42,55 евро за МВт-час (448 евро или 484 доллара за тысячу кубометров газа), что на 3,5% больше, чем в пятницу, 24 марта. В Великобритании цена на газ выросла на 4,3%.

Ничего необычного, кстати, в весенних похолоданиях нет. Они часто приходят не только в марте, но и в апреле и случаются даже в мае. Их отличительная черта – недолговечность. Нынешнее похолодание тоже будет недолгим, пишет Bloomberg, так что тревожиться европейцам не стоит даже с учетом того, что до конца отопительного сезона в большинстве стран континента остались считанные дни.