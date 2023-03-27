Украина передала России пятерых тяжелораненых военных — Москалькова

Киев передал Москве пятерых тяжелораненых российских военнослужащих.

Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

«Я подтверждаю, что такое событие произошло. И действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы», — цитирует омбудсмена агентство. Москалькова подчеркнула, что крайне важно продолжать этот процесс.

Ранее о своем участии в передаче России раненых военных сообщил Международный Комитет Красного Креста. «Наши коллеги присутствовали при передаче Украиной России раненых военнопленных. Это хорошая новость для военнопленных и их семей — такие операции являются символом надежды и гуманности», — отметил региональный директор МККК по странам Евразии Ариан Бауэр, выразивший надежду, «передача создаст положительный прецедент для дальнейших передач раненых и больных военнослужащих сторонами».

В начале марта Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 90 российских военнослужащих. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, рассказал, что домой вернулись 130 украинских военных.

До этого обмен военнопленными между РФ и Украиной был произведен в середине февраля; тогда в Россию вернулся 101 человек, в Киеве сообщили об освобождении сотни бойцов.