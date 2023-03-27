Украинский БПЛА под Тулой упал после перехвата российским комплексом РЭБ — Минобороны РФ

ВСУ попытались устроить атаку при помощи беспилотного аппарата типа «Стриж» (Ту-141) в ударном исполнении, он был перехвачен российским комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Комплексом РЭБ "Поле-21" было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации. Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области», — заявили в ведомстве.

На месте падения аппарата работают военные специалисты, сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов.

Накануне, 26 марта, в Киреевском районе Тульской области произошел взрыв, в результате которого частично пострадали три жилых дома. На данный момент известно, что ранения получили три человека. Одному пострадавшему помощь оказали на месте, одна женщина доставлена в больницу, ее жизни и здоровью ничто не угрожает, пишет «Интерфакс». Еще один человек самостоятельно обратился за помощью в медучреждение.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин распорядился оказать помощь пострадавшим. Раненым выплатят по 100 тыс. руб.; тем, кто лишился жилья, выдадут сертификат на приобретение нового; нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до 1 млн руб. Глава региона поручил восстановить остекление многоквартирных жилых домов и обследовать поврежденные частные домовладения.