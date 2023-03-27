В МИД РФ указали на право России требовать компенсацию за подрыв «Северных потоков»

Москва вправе рассчитывать на компенсацию ущерба в связи с подрывом газопроводов системы «Северный поток».

Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает «РИА Новости».

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«Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов «Северный поток», — сказал дипломат.

Он отметил, что после публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша был распространен проект резолюции Совбеза ООН о независимом международном расследовании произошедшего. «Но и здесь западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции, ссылаются на отсутствие «добавленной стоимости» у международного расследования. Несмотря на это, мы намерены продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием российских представителей», — подчеркнул Биричевский.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин возложил ответственность за ЧП на «англосаксов», которым «было выгодно» разрушение магистралей; Лондон и Вашингтон отрицают причастность к инциденту.

В прошлом месяце Сеймур Херш опубликовал расследование ЧП на «Северных потоках», в котором рассказал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне прошлого года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По его мнению, Вашингтон организовал диверсию на «Северных потоках» из-за недоверия к Германии, с целью удержать страну «в режиме антироссийских санкций».

На прошлой неделе на платформе Substack вышла новая статья Херша, в которой он отмечает, что история с отчетом набрала обороты в Германии и Западной Европе, в то время как американские СМИ ее фактически замалчивали; при этом две недели назад, после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтон, разведслужбы США и Германии, по данным Херша, снабдили New York Times и немецкий еженедельник Die Zeit вымышленными историями, чтобы опровергнуть сообщение о том, что Байден и американские оперативники несут ответственность за разрушение трубопроводов.

В интервью китайской газете China Daily 24 марта Херш заявил, что США рассматривали возможность взрывов на «Северных потоках» еще в конце 2021 года. По его словам, уже тогда советник президента по безопасности Джейк Салливан связывался с исполнителями. «Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод», — утверждает журналист.