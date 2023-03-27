В Минфине назвали идеальную формулу семейных расходов

Если постоянно не хватает денег, необходимо пересмотреть свой подход к расходам и научиться их контролировать, считает эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко. В интервью «Российской газете» она рассказала, как провести ревизию своих трат и составить финансовый план, а также назвала идеальную формулу расходов.

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О несбалансированности семейного или личного бюджета, по словам эксперта, говорят несколько ключевых признаков: отсутствие сбережений и «подушки безопасности», пользование кредиткой для покрытия ежедневных расходов, а также если приходится занимать у друзей или перекредитовываться, чтобы закрыть предыдущие долги.

«Условно, для сбалансированного личного бюджета характерна следующая формула трат: 60/10/30, где 60% — это обязательные траты (коммунальные платежи, продукты питания, транспортные расходы, связь, оплата кредитов), 10% — сбережения и 30% расходуется на необязательные или единичные крупные покупки, развлечения, отдых», — пояснила Соловиченко.

Чтобы лучше контролировать расходы, она посоветовала завести два отдельных текущих счета в банке или две карты. На первом счете будут находиться деньги для обязательных расходов, на втором — средства на отдых, хобби и развлечения.

Увязать потребности с возможностями, по словам специалиста, поможет личный финансовый план, который должен быть составлен именно на бумаге, а не в голове. Нужно четко определить цели и сроки их осуществления. Например, желания купить машину, квартиру, съездить в путешествие, оплачивать учебу ребенку нужно распределить по степени важности и срокам реализации, чтобы легче было оценить риски. Затем нужно критически оценить свое финансовое состояние.

«Любая финансовая цель должна соответствовать возможностям. Например, вы хотите новую машину. Выбранное авто стоит 1 млн рублей. Вы накопили 500 тысяч рублей, а остальные 500 тысяч рублей планируете взять в кредит на три года по ставке 6% годовых. Платеж по нему составит примерно 15 тысяч рублей. Ваша зарплата составляет чуть больше 30 тысяч рублей в месяц. Платеж за жилье будет относиться к обязательным расходам, которые должны составлять примерно половину ваших доходов. В вашем случае эту сумму вы будете вносить только за один кредит. Вывод: ищите другие варианты финансирования покупки авто, либо отложите покупку на время, когда сможете больше накопить или ваш доход увеличится», — подчеркнула Соловиченко.

