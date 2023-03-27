В США испугались за доллар

Развязанная США прокси-война на Украине приведет к сокращению обращения доллара на мировом рынке. Следствием этого будут огромные экономические проблемы для самой Америки, заявила конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Так она прокомментировала предложение президента России Владимира Путина использовать китайские юани в расчетах с другими странами.

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Американцы во всем виноваты сами

«Мы бы пользовались долларом. Они же нам не дают. А как нам расчеты осуществлять? В той валюте, которая приемлема для наших торговых партнеров. Юань — одна из таких вот валют. Тем более что она используется и в МВФ. Значит, это они сами пилят сук, на котором сидят, я уже об этом много раз говорил, ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных, конъюнктурных соображений политического характера, они сами себе наносит ущерб. Можно сказать, еще в ногу стреляют. Это не мы, это они так делают», — указал Владимир Путин.

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«Вы знаете, что нефтедобывающие страны Ближнего Востока заявили, что они тоже хотят расчеты в юанях вести. Но мы так постепенно будем расширять это. Будем расширять те валюты, которые являются надежным. Каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты. И все страны будут к этому стремиться. Поэтому без всяких сомнений это огромная ошибка со стороны американских властей, то, что они делают, ограничивая расчеты в долларах по всему миру в отношения тех стран, которые им почему-то не нравятся», — констатировал президент России.

Что касается Марджори Тейлор Грин, то, по ее словам, действия «поджигателей войны» на Украине могут привести к тому, что доллар рухнет, а американцы ощутят на себе «невиданные за всю историю экономические проблемы». «На них будет вина, и Америка никогда не оправится. Это должно закончиться», —приводит слова политика «Пайм».

Дедолларизация шагает по планете

Роль доллара снижалась до событий 2022 года, но использование его в геополитических целях лишь ускоряет процесс ухода от доминирующего положения американской валюты, как в резервах государств, так и в торговле, подтвердил «Эксперту» ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Опасения политиков Вашингтона, что это принесёт множество проблем, вполне обоснованные, так как США сохраняют высокий дефицит бюджета, который финансируется во многом благодаря использованию доллара в резервах других стран.

Прежде всего, использование других валют в международной торговле — это минус в доходах американской финансовой системы, поясняет аналитик. Банки США не смогут получать процент от денежных операций по всему миру, а также снизят свои возможности кредитования сделок. Меньше доходов банков — меньше налогов в бюджет США, что приведёт к росту его дефицита. Однако есть более важный нюанс в этом процессе. Использование других валют неизбежно поставит вопрос о ценообразовании вне американской финансовой системы. Последствием этого может стать ускорение инфляции в США, так как мировой рынок начнёт приводить курс доллара в соответствии с его снижающимся статусом.

Другим долгосрочным последствием станет сужение кредитных возможностей американского государства и компаний. Вероятно, что даже может наступить момент, когда придётся занимать в других валютах, а не пользоваться глобальным рынком кредитов в долларах. Предположил Андрей Кочетков. Подобная ситуация может вовсе похоронить американскую экономическую модель, основанную на постоянном кредитном расширении.

Уже сегодня риски стагфляции в США довольно высоки, но при потере постоянного притока средств в казначейские обязательства США роль главного кредитора возьмёт на себя ФРС. Соответственно, как считает эксперт, запуск печатного станка продолжит негативно влиять на доллар, превращая его в региональную, а то и просто в национальную валюту с ограниченным использованием в мировом товарном обороте, а это уже заставит США испытывать все экономические неприятности страны с двойным дефицитом бюджета и торгового баланса.

Процесс этот нескорый, но он уже запущен, подчеркнул Андрей Кочетков. Расширяется география использования юаня, рубля, индийской рупии. То есть доллар вытесняется из экономик, которые претендуют на лидирующие позиции в ближайшие десятилетия. Россия уже сегодня продает свои товары за юани, рупии и рубли, избегая токсичные валюты. Китай весьма неплохо продвигает свою валюту в торговле с арабскими поставщиками нефти.

«Главным для России в этом процессе является то, чтобы не провести механическую замену доллара юанем, а расширить возможности самого рубля. Экспорт рублёвого капитала может стать ещё одной весьма неплохой статьёй дохода российских банков и государства. Конечно, это потребует более ответственной политики в сфере курсообразования, но расширение возможностей рубля этого стоит», — уверен эксперт.

Дедолларизация — это объективный процесс, запуск которого был ожидаемым последствием агрессивной политики США в отношении России и целого ряда других стран, отметил в комментарии «Эксперту» политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Очевидно, говорит он, что мы ищем альтернативные финансовые инструменты, замещающие доллары и евро, потому что наши национальные активы в этих валютах открыто стремятся экспроприировать на Западе.

Для нас закрывают все возможные операции в этих валютах, и у нас нет никакой мотивации ими пользоваться, признал Никита Донцов. Фактически американцы сами спровоцировали такую ситуацию, и странно, что они только теперь начинают видеть мрачные перспективы для своей экономики: огромный госдолг США может обслуживаться только в условиях доверия к их национальной валюте, которое сейчас резко снижается во всем мире.

Вечных резервных валют не бывает

Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин отметил в комментарии «Эксперту», что мнение Марджори Тейлор Грин отличается от взгляда министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила на прошлой неделе, что Россия и Китай имеют мотивацию создать альтернативу доллару, но этого будет крайне тяжело добиться. Американская администрация уверена в том, что доллар еще долгое время продолжит оставаться мировой резервной валютой.

Впрочем, актуальность позиции Грин подкрепляется последними проблемами в банковском секторе и огромном государственном долге США, который составляет 31,12 трлн долларов, напомнил эксперт. Статус «хозяина» самой влиятельной резервной валюты в мире дает США возможность свободно печатать деньги c уверенностью, что их валюта всегда будет пользоваться спросом.

Все экономические проблемы американцы «заливают» напечатанными в неограниченном количестве деньгами. При этом доллар является необеспеченной валютой, что может стать угрозой для экономики США в случае резкого вывода его из обращения с заменой на другую валюту или девальвации с последующим переходом на новую систему расчетов.

Как предположил Сергей Чеврычкин, тренд на «дедолларизацию» продолжится и опасения американского Конгрессвумен вполне основательны. Анализ истории экономических циклов говорит о том, что резервные валюты меняются, и доллар тоже не будет исключением. Страны БРИКС задумываются над созданием международной резервной валюты на основе валют своих стран.

На прошлой неделе вышла новость, что Россия и Иран работают над «дедолларизацией» своей торговли. Санкции против России заставили задуматься многие страны в мире об экономическом суверенитете. К примеру, 20 марта Банк Индонезии заявил, что представит внутреннюю платёжную систему на смену Visa и Mastercard, которая обеспечит большую независимость и более низкие комиссии.