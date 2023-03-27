В Волгограде начат опрос о переименовании города в Сталинград

Среди жителей Волгограда в понедельник начат опрос о возможности проведения референдума по возвращению городу наименования Сталинград. Начиная с 27 марта и всю предстоящую неделю инициативные группы проведут встречи с представителями общественных организаций в разных районах города, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на сопредседателя общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия Александра Струкова.

По его словам, в понедельник представители совета пообщаются с жителями Дзержинского района, во вторник планируется работа в еще трех районах города. Опросы проведут в форме собраний общственных организаций, уточнил Александр Струков, возглавляющий Волгоградский городской совет ветеранов.

В ноябре 2022 года совет ветеранов отправил губернатору Андрею Бочарову обращение с просьбой вернуть Волгограду имя, которое он носил на протяжении части советского периода, в том числе, во время Великой Отечественной войны. В качестве ответного шага губернатор объявил о создании соответствующего общественного совета по изучению мнения населения.

В то же время, результаты опроса ВЦИОМ в феврале показали, что 67% волгоградцев не разделяют идею вернуть городу наименование «Сталинград», что они «скорее против». «За» проголосовали 26% опрошенных, еще 7% затруднились с ответом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не рассматривают возможность переименования города.

Первое название города — Царицын, он носил его с 1589 по 1925 год, когда Советская власть дала городу новое имя — Сталинград. В 1961 году город был переименован в Волгоград. С 2013 года название «Сталинград», по решению Волгоградской городской думы, стало символом: 6 раз в год его официально используют при проведении массовых мероприятий.