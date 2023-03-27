Все активы рухнувшего Silicon Valley Bank купит First-Citizens Bank & Trust

Все активы и депозиты Silicon Valley Bridge Bank получит американский First-Citizens Bank & Trust Company.

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О достижении соответствующего соглашения сообщила Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) .

Silicon Valley Bridge Bank был создан FDIC после краха SVB, ему достались активы и депозиты закрывшегося в начале марта банка.

Сообщается, что 27 марта все 17 отделений Silicon Valley Bridge Bank начнут работать в составе First-Citizens Bank & Trust.

SVB стал крупнейшим обанкротившимся банком в США со времен глобального экономического кризиса 2008 года, он занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов. У банка начались проблемы после закрытия Silvergate Bank, тоже инвестировавшего в стартапы. Это вызвало обеспокоенность на рынке и стремительную продажу инвесторами отраслевых акций. В итоге один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Ситуацию с SVB обсуждал лично президент США Джо Байден с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, а среди возможных покупателей банка числился предприниматель Илон Маск.