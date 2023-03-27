ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении более 400 военнослужащих и наемников

Минобороны РФ рассказало об успехах российских военных, участвующих в спецоперации.

Согласно сводке ведомства, наиболее значительные потери ВСУ понесли на Донецком направлении.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более четырехсот украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и одна гаубица Д-20», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах сел Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики; здесь потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих.

«На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. Уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30», — указывается в сводке Минобороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 40 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20; на Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских боевиков, два автомобиля и одна самоходная гаубица «Гвоздика»; в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.