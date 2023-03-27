Выходящих из российских активов зарубежных нерезидентов обязали платить взнос в бюджет

Одним из условий для выхода «недружественных» нерезидентов из российских активов наряду с дисконтом теперь должен быть взнос в бюджет.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выписку из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, санкционирующей проведение таких сделок.

Уточняется, что при дисконте, превышающем 90%, размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива.

В конце минувшего года был обозначен ряд условий, при которых целесообразно выдавать разрешения на отчуждение российских активов лицами, связанными с «недружественными» странами. К ним относится в том числе дисконт к независимой оценке рыночной стоимости актива в размере минимум 50%, а также наличие рассрочки платежа на один-два года. Наряду с этими условиями или вместо них (в документе использовалась формулировка «и/или», поясняет агентство) предусматривался добровольный взнос в бюджет размером не менее 10% от суммы сделки.

Отныне перечисление взноса в российский бюджет при выходе из российских активов «недружественными» зарубежными инвесторами становится обязательным условием.