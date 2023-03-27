Япония заявила о планах продолжать участие в в нефтегазовых проектах на Сахалине

В Токио указали на важность сахалинских нефтегазовых проектов для энергетической безопасности Японии в свете прогнозов по росту спроса на сжиженный природный газ и заявили о намерении продолжать участие в этих проектах.

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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду.

«Что касается процесса выхода из зависимости от России в сфере энергетики, то во второй половине прошлого года мы сократили импорт нефти из РФ на 90%, угля — на 60%. Вместе с тем, как ожидается, спрос на сжиженный природный газ будет расти в будущем, и проекты на Сахалине важны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Японии, поэтому мы намерены сохранить доли в них», — сказал Кисида, выступая в парламенте.

Напомним, проекты «Сахалин — 1» и «Сахалин — 2» были переведены в юрисдикцию РФ; зарубежным участникам предложили в течение месяца предоставить российской стороне уведомления о согласии принять в собственность доли в новых компаниях-операторах в соответствии с прежней схемой распределения. Японские компании решили сохранить участие в обоих проектах.

«Сахалин — 2» обеспечивает около 9% потребления Японией СПГ, по факту весь этот объем идет на выработку электроэнергии — в общей сложности это 3% генерации в стране.

Власти Японии неоднократно заявляли, что Токио заинтересован в поставках СПГ и нефти с «Сахалина — 2». С Евросоюзом и США было согласовано временное выведение из-под «потолка цен» сырья, добываемое в рамках проекта.