Запуск северного дублера Кутузовского проспекта придаст новый импульс развитию территорий — эксперт

Строительство северного дублера Кутузовского проспекта в Москве продолжает развитие инфраструктуры столицы, это пример привлечения частных инвестиций в совместные проекты с государством. Результатом проекта станет развитие отдаленных от центра территорий, улучшение качества жизни горожан, а также активный рост деятельности малого и среднего бизнеса. Такое мнение высказали 27 марта эксперты, комментируя заявление мэра столицы Сергея Собянина о том, что ввести в строй новую магистраль планируется до конца 2023 года.

Строительство северного дублера Кутузовского проспекта стало самым крупным концессионным соглашением столицы и по финансовым вложениям, и по своим масштабам: общий объем инвестиций в проект составит 68 млрд рублей, напомнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Соглашение с инвестором заключено на 40 лет. «Благодаря этому важному проекту улучшится транспортная ситуация в Москве, в частности, на западе города. Оценить удобство магистрали автомобилисты смогут уже в этом году», — подчеркнул вице-мэр.

Напомним, этот проект стал первым в дорожной инфраструктуре, когда все финансовые вливания делает частный инвестор: их инвестирует «Новая концессионная компания».

Развитие партнерства государства и бизнеса — одно из приоритетных направлений инвестполитики столицы, и данный проект — блестящий пример его успешной реализации, прокомментировал президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов. «Не случайно уже несколько лет Москва является одним из регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства в России по рейтингам Минэкономразвития», — отметил он. По оценке президента МТПП, привлечение частных инвестиций в инфраструктуру позволяет городу решить сразу несколько проблем: улучшать транспортную ситуацию, развивать городские зоны, ранее бывшие периферийными из-за слабой доступности, а также обеспечить рост малого и среднего бизнеса на территориях, прилегающих к магистрали. «Результат — новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления в бюджет, дающие возможность как усиления социальной защищенности горожан, так и дальнейшего инфраструктурного развития города, удобного для жизни», — сказал Владимир Платонов.

Дорожное строительство оставалось одним из магистральных направлений развития инфраструктуры Москвы в последние 10-12 лет, напомнил независимый экономист Андрей Бархота. Появление северного дублера поможет обеспечить эффективность транспортных и логистических маршрутов в столичном регионе, сказал он. «Новая магистраль улучшает также транспортную доступность деловой зоны "Москва-Сити", способствуя оптимизации маршрутов жителей на постоянное место работы», — добавил эксперт.

Как отметил директор «Новой концессионной компании» Денис Янев, при строительстве трассы применяют самые современные технологии. «Безбарьерная система оплаты позволит максимально быстро – всего за 10 минут – добираться от МКАД до центра города. Надеемся также порадовать пользователей еще и внешним видом СДКП – архитектурно-художественной подсветкой моста и эстакад, оригинальной конструкцией опор освещения и шумозащитных экранов», — рассказал он. По оценке Янева, проект сложный, но слаженная работа со всеми городскими структурами позволяет с уверенностью говорить о сроках сдачи Северного дублёра в эксплуатацию в 2023 году.

Напомним, шестиполосная магистраль пройдёт от делового центра «Москва-Сити» и ТТК до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей, а далее выйдет на Северный обход Одинцово в Московской области. Почти половина трассы пройдёт по эстакадам, мостам и путепроводу. После запуска объекта дорожная ситуация улучшится в нескольких районах столицы, где проживает примерно 700 тыс. человек. Кроме того, ожидается, что снизится трафик на Кутузовском проспекте, Можайском шоссе и на МКАД.