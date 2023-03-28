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Nasdaq: американские банки против технологий

Глеб Баранов
28 марта 2023, 10:25

S&P 500 закончил понедельник в небольшой плюс, а Nasdaq – в минус. Крахов банков в последние дни не было – и их перепроданные акции шли вверх. Но шансы на снижение ставки по той же причине упали, а это вело к возобновлению распродаж технологических акций.

Peter Morgan/AP/TASS