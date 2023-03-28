Nasdaq: американские банки против технологий

Рынок США встретил понедельник не то чтобы в недоумении, но и не так, как уже начал привыкать в этом марте. Прошли выходные, а новых банкротов, в отличие от двух предыдущих уикендов, так и не случилось. Новости про банковский кризис все равно, конечно, вышли, но они, с одной стороны, стали уже привычными, а с другой – были из разряда тех, которые можно посчитать и положительными.

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