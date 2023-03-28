Из банков еврозоны в феврале выведен рекордный объем денег

Серьезные проблемы у банков еврозоны появились задолго до банковского кризиса, начавшегося с мартовского краха трех американских банков во главе с SVB и швейцарского банка Credite Suisse. За последние пять месяцев вкладчики сняли в банках 20 европейских стран, где официальной валютой является евро, 214 млрд евро. Причем, в феврале 2023 года вывод денег из банков еврозоны стал, по данным ЕЦБ, рекордным. Кстати, невольным виновником проблем стал как раз главный банк Европы, который вслед за ФРС летом 2022 года начал агрессивно поднимать ключевую ставку. Ведомство Кристин Лагард положило конец целой эпохе низких ставок, когда деньги закачивались в банки, а не выводились из них. Особенно сильным приток средств в еврозоновские банки стал после коронавирусной пандемии. Начавшийся в сентябре-октябре прошлого года обратный процесс – отток средств из банков показал, что банкам становилось едва ли не с каждым днем все труднее привлекать новых вкладчиков и сохранять старых.
В феврале этого года отток усилился до рекордных величин – вкладчики сняли в банках еврозоны 71,4 млрд евро. Это максимальный объем выведенных средств за четверть века, с 1997 года. Вклады населения сократились в последний месяц зимы на 20,6 млрд евро, максимум за все 20 лет фиксирования подобных данных. Всего же отток средств из банков еврозоны с октября 2022 года составил, пишет Financial Times, 1,5% хранящихся в них на вкладах почти 14 трлн евро. Впрочем, европейским банкирам не стоит жаловаться на трудную судьбу, потому что они потеряли на вкладах почти в 2,5 раза меньше полутриллиона долларов, которые потеряли, правда, за весь прошлый год американские банки.
В Великобритании, которая сейчас не входит в ЕС и никогда не входила в еврозону, наблюдалась схожая картина, но только корпоративными клиентами банков. Они сняли со своих счетов в январе 2023 года 20,3 млрд фунтов стерлингов (23,14 млрд евро или почти 25 млрд долларов). Это тоже рекорд с 2009 года, когда главный британский банк - Bank of England начал собирать данные. А вот вклады населения Соединенного Королевства выросли за это же время на 3,5 млрд фунтов.
Пожалуй, банкирам еврозоны следует винить самих себя. Они слишком медленно и запоздало начали поднимать процентные ставки по вкладам вслед за ЕЦБ, который в марте 2023 года довел учетную ставку до 3%. В феврале объем средств, хранящихся на депозитах овернайт (срочных вкладах) в банках еврозоны, снизился на 140 млрд евро. За шесть же последних месяцев потери срочных вкладов в еврозоне превысили полтриллиона евро (512 млрд евро). Правда, эти потери частично возместил рост вкладов длительностью до двух лет, составивший в феврале 83 млрд евро, а за шесть последних месяцев – 476,3 млрд евро. Вкладчики также несли деньги в фонды денежного рынка и покупали долговые обязательства, выпускаемые банками. По данным ЕЦБ, часть снятых из банков еврозоны денег была возвращена в них через облигации, которых банки с октября 2022 по февраль 2023 годов выпустили на 155 млрд евро.
«Данные свидетельствуют о том, что вкладчики продолжали вкладывать свои деньги в менее ликвидные, но имеющие более высокие процентные ставки финансовые инструменты»,- объясняет экономист исследовательской компании Capital Economics Джек Аллен-Рейнольдс. Это значит, что вкладчики все же окончательно еще не перестали доверять банкам.
Кредиты банков еврозоны в феврале снижались третий месяц подряд. Снижение составило за три месяца 72 млрд евро. В декабре прошлого года закончился почти пятилетний рост этого показателя. По мнению экономистов, бурные мартовские события в банковской сфере скорее всего заставят кредиторов быть еще более осторожными и еще больше сократить кредитование.