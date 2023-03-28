Из банков еврозоны в феврале выведен рекордный объем денег

Серьезные проблемы у банков еврозоны появились задолго до банковского кризиса, начавшегося с мартовского краха трех американских банков во главе с SVB и швейцарского банка Credite Suisse. За последние пять месяцев вкладчики сняли в банках 20 европейских стран, где официальной валютой является евро, 214 млрд евро. Причем, в феврале 2023 года вывод денег из банков еврозоны стал, по данным ЕЦБ, рекордным. Кстати, невольным виновником проблем стал как раз главный банк Европы, который вслед за ФРС летом 2022 года начал агрессивно поднимать ключевую ставку. Ведомство Кристин Лагард положило конец целой эпохе низких ставок, когда деньги закачивались в банки, а не выводились из них. Особенно сильным приток средств в еврозоновские банки стал после коронавирусной пандемии. Начавшийся в сентябре-октябре прошлого года обратный процесс – отток средств из банков показал, что банкам становилось едва ли не с каждым днем все труднее привлекать новых вкладчиков и сохранять старых.

В феврале этого года отток усилился до рекордных величин – вкладчики сняли в банках еврозоны 71,4 млрд евро. Это максимальный объем выведенных средств за четверть века, с 1997 года. Вклады населения сократились в последний месяц зимы на 20,6 млрд евро, максимум за все 20 лет фиксирования подобных данных. Всего же отток средств из банков еврозоны с октября 2022 года составил, пишет Financial Times, 1,5% хранящихся в них на вкладах почти 14 трлн евро. Впрочем, европейским банкирам не стоит жаловаться на трудную судьбу, потому что они потеряли на вкладах почти в 2,5 раза меньше полутриллиона долларов, которые потеряли, правда, за весь прошлый год американские банки.